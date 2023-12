CINEATELIER 3 - Il 16 e 17 dicembre a Poggio a Caiano

05/12/2023, 21:04

Al Cinema Ambra di Poggio a Caiano (PO) il 16 e 17 dicembre 2023 avrà luogo la terza edizione dirassegna di opere prime e seconde, che va a coinvolgere territori decentrati, con un programma di proiezioni, premiazioni, e scambi tra gli autori e gli studenti dedicati alla formazione di chi vuole fare cinema. L’edizione punterà anche quest’anno agli incontri con i ragazzi della scuola Media Filippo Mazzei, dove gli ideatori di, Emanuela Mascherini e Stefano Amadio, hanno tenuto un Laboratorio di cinema, durante l’anno scolastico 2022-23, grazie al quale sono stati prodotti 7 cortometraggi con dei tutor professionisti. In particolare il genere approfondito quest’anno è stato quello della commedia d’autore.La programmazione della Rassegna prevede proiezioni e incontri con gli autori, sabato 16 e domenica 17 Dicembre, dalle 15 alle 21 ca. ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.Ad ogni opera prima in rassegna verrà conferito un riconoscimento da Cinemataliano.info, che sarà consegnato all’autore dopo la proiezione del suo film.La Rassegna continua inoltre con il patrocinio CNA Toscana Centro.Si rinnova inoltre anche la collaborazione con la Scuola di Cinema Anna Magnani presente sul territorio della provincia di Prato che avrà uno spazio dedicato alle proprie produzioni sempre nel pomeriggio di Sabato 16. Inoltre il gruppo Mujeres nel cinema Toscana, che valorizza il lavoro delle donne nel cinema, assegnerà il suo premio a un donna il cui lavoro sia particolarmente meritevole nelle opere selezionate.L’ideatrice dell’evento è l’attrice, autrice e regista Emanuela Mascherini, che ha trascorso la propria infanzia proprio a Poggio a Caiano, insieme a Stefano Amadio, direttore del giornale di cinema e di promozione dell’audiovisivo nazionale Cinemaitaliano.info, da sempre attento osservatore di tutte le novità del settore.La prima giornata di rassegna sarà sabato 16 Dicembre a partire dalle ore 15,00 con la proiezione deialla presenza del Direttore e regista Massimo Smuraglia, dello sceneggiatore e autore delle musiche Gabriele Marco Cecchi e del compositore Samuele Luca Cecchi. Saranno presenti inoltre gli allievi che hanno preso parte ai corti prodotti dalla scuola. E prevista la proiezione dei corti: "" di Alessandro Bianchi, "" di Massimo Smuraglia, "" di Giulia Cappelli, "" di Massimo Smuraglia, "" di Federica Stefani.Subito a seguire alle 17 proiezione del film "", opera vincitrice della sezione controcampo alla 63esima Mostra del cinema di Venezia. Il film sarà accompagnato dell’autore e regista, che riserva da sempre un’attenzione stratificata alle giovani generazioni, e che riceverà ilconsegnato da cinemaitaliano.info e CNA Toscana Centro.Seguono ancora due cortometraggi della Scuola Media Filippo Mazzei per concludere la giornata con la replica di Scialla di Francesco Bruni.La seconda giornata, Domenica 17 Dicembre inizia alle 15 con la proiezione deie discussione. Si prosegue alle 15:30 con la proiezione e discussione del film "" di Monica Dugo, alla presenza della regista. Il film è stato prodotto con il contributo di Biennale College Cinema di Venezia 2022 e presentato in anteprima durante la Mostra del cinema di Venezia 2022. Premiazione dell’opera da parte di cinemaitaliano.info.Alle 17 si proiettano e discutono altri cortometraggi della Scuola Filippo Mazzei, per arrivare alle 17:30 alla proiezione e discussione del film "" di Antonio Bigini presentato in anteprima in selezione nella sezione Generation durante la Berlinale 2022. Segue la premiazione del film a cura di cinemaitaliano.info.In chiusura della rassegna c’è la proiezione di altri due corti della scuola Filippo Mazzei e la discussione.Durante la giornata della domenica saranno consegnati inoltre ilal film che meglio valorizza le identità femminili nel cinema e il pdella Scuola Media Filippo Mazzei assegnato dai voti del pubblico. Gli incontri con gli ospiti di entrambe le giornate sono moderati dalla critica cinematografica Caterina Liverani.I film opere prime sono stati scelti per lo sguardo autoriale e per il percorso di ricerca personale fatto dai registi cercando di mantenere equità nella rappresentazione dello sguardo sia maschile che femminile. La rassegna CineAtelier è realizzata dall’Associazione Cinema Italiano in collaborazione con Film Atelier grazie al contributo del Comune di Poggio a Caiano, con il patrocinio di CNA TOSCANA CENTRO, in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana, Cinema Teatro Ambra, Mujeres nel cinema Toscana, e grazie al contributo degli sponsor Ristorante Il Falcone, Hotel Hermitage, con i Media partner cinemaitaliano.info, the spot.news.Il Vice Sindaco e Assessore alla cultura del Comune di Poggio a caiano: “.”Per la direttrice artistica: “".Aggiunge il direttore di cinemaitaliano