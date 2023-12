IL PALIO CINEMATOGRAFICO STUDENTESCO - I premiati

05/12/2023, 14:08

Si č svolta sabato 2 dicembre 2023 alla Casa del Cinema di Roma la premiazione de “”, progetto realizzato dall’ANAC - Associazione Nazionale Autori Cinematografici, con il sostegno del Ministero della Cultura e del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola.(PCS) č un progetto di alfabetizzazione al cinema e agli innovativi audiovisivi di tipo crossmediale che punta a favorire la conoscenza e l’utilizzo del linguaggio cinematografico ed audiovisivo tra docenti e studenti di sei scuole italiane distribuite tra Lazio, Friuli Venezia Giulia e Basilicata, tre Regioni che rappresentano le tre macro aree fondamentali del Paese (Centro, Nord, Sud).Le Scuole premiate per il loro impegno e per l’originalitŕ delle opere prodotte sono:• IIS "Donato Bramante" - Roma• Liceo Classico e delle Scienze Umane "Plauto" - Roma• I.S.I.S. "Michelangelo Buonarroti" - Monfalcone (GO)• Istituto Statale d’Istruzione Superiore “G. Galilei" - Gorizia (GO)• Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato " G. Giorgi" - Potenza (PZ)• Istituto Comprensivo "L. Milani" - Potenza Quarto - Potenza (PZ)Il progetto, su scala tri-regionale, č stato finalizzato alla realizzazione di sei brevi opere audiovisive originali di cinema del reale a cura degli studenti e dei docenti delle scuole coinvolte e le opere realizzate si configurano come un atlante narrativo nel nostro patrimonio storico-ambientale. Espressioni tipiche di quelle “mille contrade” e “mille campanili” che caratterizzano in modo specifico la storia, il paesaggio e la cultura italiana, con un patrimonio artistico disseminato e radicato capillarmente nel territorio.