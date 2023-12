L'ULTIMA SFIDA - Terminate in Puglia le riprese del film

04/12/2023, 16:56

“Con l’ultimo ciak di questo film – sottolinea il regista Antonio Silvestre - si conclude un viaggio iniziato circa due anni fa. Sono state settimane cariche di adrenalina e divertimento: abbiamo vissuto un mese di festa sul set, dimostrando a noi stessi che si può fare questo lavoro in modo diverso. Il sogno di due ragazzi universitari che nel 1995 condividevano la passione per il cinema, oggi si è realizzato: la MAC film è una realtà produttiva straordinaria e questo lavoro contribuirà a farla conoscere a tutti. Mi auguro che questa ‘ultima sfida’ sia quindi solo la prima di una lunga serie”.”, girato tra Bari e Altamura, è l’opera prima scritta e diretta da Antonio Silvestre, una produzione MAC film con Amaranta Frame e PFA Films, realizzata con il contributo dell’Apulia Film Fund di Apulia Film Commission e Regione Puglia a valere su risorse del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020, e con il supporto di Global Thinking Foundation e Fortore Energia.Il film racconta la vicenda del calciatore Massimo De Core (Gilles Rocca), che per anni ha sfiorato la possibilità di vincere un trofeo importante senza mai riuscirci. Anche nell’ultima partita della sua vita, rischia di veder sfumare il suo sogno a causa di una improvvisata organizzazione criminale che vuole manipolare il risultato dell’incontro e far perdere la sua squadra.“Il mio legame con Massimo De Core andrà oltre le riprese. È un legame indissolubile con questo personaggio che tanto mi ha dato e che tanto mi darà. Ringrazio il mio ‘Capitano’, Antonio Silvestre, i miei compagni di viaggio, gli attori, tutta la troupe e la produzione per questo film che, come dice il mio personaggio in una battuta, resterà tatuato nel cuore per sempre”, ha dichiarato il protagonista Gilles Rocca.“Appena letto il progetto me ne sono subito innamorata! L’esperienza sul set è stata meravigliosa e ho avuto la fortuna di lavorare con dei professionisti alla mano, che hanno creato un clima di lavoro gioioso e spensierato”. Così il ricordo della protagonista, Michela Quattrociocche, che interpreta il ruolo di Germana.Antonio Silvestre, classe 1976, è alla sua opera prima dopo una lunghissima esperienza come aiuto regista al fianco di autori come Giorgio Capitani, Giuseppe Tornatore, Stefano Reali e Alessandro Aronadio. Anche regista di cortometraggi di successo, ha realizzato nel 2020, sempre con MAC film, il documentario a tema sportivo, Ralph De Palma. L’uomo più veloce del mondo.