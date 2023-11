28/11/2023, 15:46

Le Marche più autentiche conquistano una delle più prestigiose rassegne cinematografiche italiane. Debutto entusiasmante per "", ieri sera alla 41° edizione di. Il film diretto da, regista marchigiano di Ripe San Ginesio, e prodotto con il sostegno di Regione Marche - Fondi Por Fesr 2014-2020, Fondazione Marche Cultura, Marche Film Commission, è stato proiettato nella sezione fuori concorso “”. Ottima l’accoglienza del pubblico in sala. Nel capoluogo piemontese presenti l’autore, il protagonista Giorgio Colangeli e il cast, insieme al presidente di Fondazione Marche Cultura Andrea Agostini e al responsabile di Marche Film Commission Francesco Gesualdi.Dopo la presentazione alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia a settembre, dove "" ha figurato insieme ad alcune opere selezionate da Marche Film Commission, un’altra affermazione per una produzione interamente girata nelle Marche, ambientata principalmente nella piccola Torchiaro, frazione di Ponzano di Fermo, con professionisti marchigiani. Il lungometraggio muove da un misterioso episodio di cronaca nel paesino appenninico di Castelrotto. Il protagonista Ottone, ex cronista e maestro elementare in pensione, ne approfitta per vendicarsi di un vecchio torto subito, manipolando il racconto del crimine per far accusare gli uomini che gli hanno rovinato la vita. Un revenge movie sulle fake news di paese, con la magistrale interpretazione di Giorgio Colangeli, affiancato da Fabrizio Ferracane, Denise Tantucci, Mirco Abbruzzetti, Giorgio Montanini, Antonella Attili, Ermanno De Biagi e Stanley Igbowke." - commenta il regista- "".Emozionati anche gli altri interpreti presenti ieri a Torino, da, attrice originaria di Fano, “”; a, attore nato a Fermo, che racconta un curioso aneddoto: “”." - le parole del presidente di Fondazione Marche Cultura,- "". Un orgoglio condiviso dal responsabile di Marche Film Commission,: “”.