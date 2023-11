ROBERTO GUDESE - "Cosa ho imparato sul set di Marco Risi"

Roberto Gudese ne "Il punto di rugiada"



27/11/2023, 21:28

Carlo Griseri



Nell'ampio cast intergenerazionale de "" di Marco Risi, presentato fuori concorso al Torino Film Festival, c' anche l'attore veneto, gi visto in "Blanca" e "La strada di casa".E' stata un'emozione importante, un ruolo tra comico e drammatico che aspettavo da parecchio tempo. E poi stato bellissimo lavorare con Eros Pagni, Massimo De Francovich e gli altri, che sono personalit enormi nel cinema e nel teatro, hanno vissuto per l'arte della recitazione. Arrivare quasi alla soglia dei 90 anni e ancora aver voglia di recitare e farlo in quella maniera stata una fonte di ispirazione enorme.Siamo diventati amici, anche se hanno pi di due volte la mia et, con Massimo siamo anche andati insieme a vedere il tennis!E' stato tutto molto semplice, davvero, ci siamo proprio divertiti. Questo film non finiva mai, dopo lo stop alle riprese continuavamo a parlare, giocare, stare insieme: a cena c'era quella che si dimenticava le pastiglie, quello che non trovava la stanza dell'albergo, c'era Ariella Reggio con cui facevamo le gare a chi beveva pi Tocai...Tutto liscio come l'olio, senza problemi: emozione tanta e ancora pi forte mi sembra perch la ricordo nel divertimento.Una cosa che mi colpisce tanto di loro la memoria, una cosa molto importante perch solo cos acquisiamo la libert, quando tutto il reparto tecnico funziona bene, la memoria fondamentale.Anche se la biologia dice che a 90 anni i neuroni non dovrebbero pi funzionare, ma loro sono la prova vivente che non va per forza cos...Ho imparato anche che non devi mai smettere di impegnarti per crescere, in questo mestiere.Ho appena finito le riprese del film di Campiotti su Ennio Doris, intepreto da ragazzo il suo migliore amico che un po' il villain del film: un bel ruolo, anche tridimensionale. E poi Giacomo un regista folle, stato molto particolare lavorare con lui!E' stato bello, io ascolto di tutto, da Ray Charles a Lucio Dalla, e mi sono divertito a improvvisare qualche passo di danza nella scena in cui ascoltiamo Rocky Roberts e sono felice che Marco mi abbia lasciato fare.Scrivo e canto nella vita, ho anche scritto una canzone sulla mia esperienza ne "Il punto di rugiada", spero sia pronta per l'uscita del film. L'ho scritta dal punto di vista dell'anziano, per...