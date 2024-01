DIABOLIK CHI SEI? - Musiche di Pivio e Aldo De Scalzi

19/10/2023, 12:19

Uscirà in digitale il 1° dicembre e prossimamente in vinile la soundtrack di “DIABOLIK CHI SEI?”, edita da EDIZIONI CURCI e CREUZA e su etichetta CAROSELLO RECORDS, a cura di PIVIO & ALDO DE SCALZI. I musicisti e compositori tornano a collaborare con Manetti Bros. firmando, dopo “Diabolik” e “Diabolik Ginko all’attacco!”, l’ultimo capitolo della trilogia che uscirà nelle sale cinematografiche il 30 novembre (distribuito da 01 Distribution).Il film viene proiettato in anteprima oggi, giovedì 19 ottobre, alla Festa del Cinema di Roma 2023 nella sezione Grand Public.«Al terzo capitolo del Diabolik diretto dai Manetti Bros. corrisponde una terza rivoluzione sonora, a ribadire il desiderio di affrontare sempre in maniera differente il personaggio nato dalla penna delle sorelle Giussani – spiegano Pivio & Aldo De Scalzi – Se per il primo episodio la scelta stilistica si era basata su una scrittura per grande orchestra, con riferimenti alle esperienze di Bernard Hermann e Lalo Schifrin, e per il secondo ci si era spostati verso i territori sonori tipici del programmi '70 targato Osanna, New Trolls e Goblin, per questo terzo film, su suggerimento dei Manetti Bros., raccontiamo Diabolik in musica tornando a vecchi amori: il funky, il rhythm & blues, la musica afroamericana, già elementi di ispirazione per la serie tv de L'ispettore Coliandro, un altro progetto. E in effetti, la squadra con cui abbiamo realizzato la colonna sonora di “Diabolik chi sei” è sostanzialmente la stessa.A questa scelta stilistica si contrappone, per raccontare meglio la genesi di Diabolik, un’ulteriore scrittura orchestrale vicina alle soluzioni musicali adottate nei film a cavallo tra gli anni 50 e 60 dalla casa di produzione Hammer, famosa per i propri titoli horror.In realtà i film della trilogia hanno comunque mantenuto nel tempo un unico filo comune, l'iconico tema principale, scritto il 14 gennaio 2020, che è presente sotto varie forme nella quasi totalità dei brani che costituiscono l'impianto sonoro delle corrispondenti colonne sonore.Un altro elemento di novità introdotto in questo terzo capitolo è la presenza di molte canzoni scritte e realizzate da noi, e interpretate da Mario Biondi, Raiz, Franco Ricciardi e dallo stesso Aldo De Scalzi che canta “Sullo stesso piano”, dedicata al fratello Vittorio, il fondatore dei New Trolls recentemente scomparso».Dietro la maschera del Re del Terrore Giacomo Gianniotti, Miriam Leone è l’affascinante Eva Kant, Valerio Mastandrea l’instancabile ispettore Ginko e Monica Bellucci la carismatica e anticonvenzionale AlteaA completare il cast di questa ultima avventura, tra gli altri, Pier Giorgio Bellocchio, nel ruolo del sergente Palmer, Chiara Martegiani, Massimiliano Rossi, Mario Sgueglia, Francesco Turbanti, Emanuele Linfatti, Michele Ragno, Amanda Campana, Andrea Arru, Max Gazzè, Carolina Crescentini, Paolo Calabresi, Lorenzo Zurzolo, Barbara Bouchet.Con il soggetto dei Manetti Bros. e Mario Gomboli, tratto dalla storia originale di Angela e Luciana Giussani, la sceneggiatura scritta dai Manetti Bros. e Michelangelo La Neve, Diabolik chi sei? è una produzione Mompracem con Rai Cinema, prodotto da Carlo Macchitella, Manetti Bros. e Pier Giorgio Bellocchio in associazione con Astorina e con Bleidwin, con il sostegno dell’Emilia-Romagna Film Commission e Friuli-Venezia Giulia Film Commission con il contributo di Calabria Film Commission. Il film uscirà nelle sale distribuito da 01 Distribution.