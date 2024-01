CANEMORTO E LA TRILOGIA DELLA TXAKURRA - A Milano il 17 ottobre

11/10/2023, 08:40

Il secondo appuntamento di, la rassegna di cinema indipendente realizzata dall'associazione Tafano in collaborazione con il Cinema Beltrade, vede come protagonista la leggendaria crew di writers. Il trio di artisti mascherati parla un idioma sconosciuto e venerano una divinit canina chiamata Taxakurra, diffondendo il suo culto misterioso tramite opere "a sei mani" sfruttando i media pi disparati.Per la prima volta i CANEMORTO presentano La Trilogia della Txakurra in versione integrale: una raccolta di tre cortometraggi (Toys, Golden Age e l'attesissima anteprima milanese di En Plein Air) realizzati nell'arco di sei anni insieme al regista Marco Proserpio.Toys (2016, 10')La triade CANEMORTO, nata per i suoi dipinti illegali sui muri cittadini, scopre che qualcuno sta rubando queste opere murali per trasportarle su tela e venderle. I tre famigerati vandali si trovano contesi tra la fedelt alla scena underground e la possibilit di una svolta nel mondo dell'arte contemporanea...Golden Age (2017, 22')La triade CANEMORTO si reca a Grottaglie, in Puglia, per allestire una mostra personale nella prestigiosa galleria Studio Cromie. A insaputa del gallerista, i tre vandali decidono di investire tutto il budget della mostra nella produzione di un disco rap, convinti di sfondare nel mercato musicale...En Plein Air (2023, 33')La triade CANEMORTO sul lastrico e, sommersa di debiti, decide di iscriversi a un concorso provinciale di pittura "en plein air" per vincere il premio in denaro. Ovviamente non tutto andr secondo i piani dei tre vandali...All'inizio della serata i tre artisti presentano in anteprima assoluta il loro nuovo libro MANUALE INFALLIBILE DI PITTURA EN PLEIN AIR, edito da NERO Editions, con la partecipazione del critico e curatore Antonio Grulli. Dopo la proiezione siete tutti invitati alla festa dei CANEMORTO al Bar Rond, per firmare le copie del libro e brindare insieme.