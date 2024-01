ROMAEUROPA FESTIVAL 2023 - Arriva Da qui in poi ci sono i Leoni, la video installazione di Paola Di Mitri E Davide Crudetti,

09/10/2023, 14:44

”, un titolo che s’ispira al lavoro degli antichi cartografi per indagare il paesaggio nel presente e nel suo futuro prossimo. Č la video installazione documentaria di Paola Di Mitri con la creazione cinematografica di Davide Crudetti e prodotta da Cranpi - in scena in prima nazionale a Romaeuropa Festival dal 10 al 15 ottobre al Mattatoio - che osserva il cambiamento degli scenari paesaggistici causati dall’impatto delle attivitŕ umane sull’ambiente.Il progetto, vincitore della seconda annualitŕ del bando “ART~WAVES di Fondazione Compagnia San Paolo”, nasce da un percorso piů intimo e personale avviato da Di Mitri con “Vita Amore Morte e Rivoluzione” e incentrato su Taranto, sua cittŕ natale e luogo diventato icona della questione ambientale, per poi espandersi in un progetto collettivo che si propone di esplorare i paesaggi, intesi come entitŕ vive costituite da elementi naturali, umani e industriali, e le conseguenze che l’intervento dell’uomo ha avuto su di essi, per ricercare e immaginare cartografie future." - spiega l’ideatrice e regista- "".Un progetto lungo un viaggio che si snoda da Sud a Nord della Penisola, parte dalla Puglia, passa dalla Sardegna, sfiora la Toscana, tocca la Liguria, giunge in Piemonte nella Val di Susa, fino a travalicare il confine francese. La testimonianza di un passaggio in luoghi che hanno subito o stanno subendo l’impatto delle attivitŕ umane sull’ambiente. Un tentativo di mappatura, che ha allenato il nostro orecchio e il nostro sguardo a soffermarci sul rapporto essere umano/natura, fondato sulla logica unidirezionale del dominio, del profitto e dello sfruttamento delle risorse.Nella video installazione di Di Mitri, le immagini del presente sono messe a confronto con gli archivi del passato, fino ad arrivare a immaginare scenari ambientali futuri, le cui prospettive sono giŕ agghiaccianti. Quattro fasce di etŕ hanno provato a immaginare scenari possibili, fantastici, apocalittici, utopici. Ne č venuto fuori un esercizio di immaginazione collettivo.