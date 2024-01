LA LUNA SOTT'ACQUA - Al cinema dal 9 ottobre

04/10/2023, 17:08

Esce in sala il 9 ottobre 2023, in occasione del 60 Anniversario del disastro del Vajont, "" di Alessandro Negrini.Un visionario affresco nel tempo dalle atmosfere oniriche a Erto, paese devastato dalla tragedia del Vajont, diviso tra il desiderio di rinascita e il bisogno di preservare la memoria di un passato doloroso. Un ritratto onirico che oscilla tra realt e sogno e sul crinale di una domanda: qual il confine tra il preservare la propria memoria e la necessit di sopravvivere al dolore e ritrovare una speranza?LE PRIME DATE IN FRIULI-VENEZIA GIULIA,9 e 10 OTTOBRE 2023ANTEPRIMACINEMAZERO PORDENONE9 ottobre 2023 - Ore 20:45In sala il regista Alessandro NegriniCINEMA SOCIALE GEMONA10 ottobre 2023 - Ore 20:30CINEMA VISIONARIO UDINE10 ottobre 2023 - Ore 20:00In sala il regista Alessandro NegriniLE PROIEZIONI DEL 9 OTTOBRE NELLE ALTRE CITT ITALIANECINEMATOGRAFO SANT'ANGELO PERUGIA9 ottobre 2023 - Ore 18:30 e ore 21:00CINEMA EDERA TREVISO9 ottobre 2023 - Ore 17:40 e ore 19:50Altre proiezioni per il mese di ottobre sono in corso di definizione.