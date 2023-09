LA STOCCATA VINCENTE - Musiche di Pasquale Catalano

15/09/2023, 19:12

Il compositore PASQUALE CATALANO firma la colonna sonora originale che uscirŕ prossimamente in digitale, edita da Edizioni Curci, de “”, film tv trasmesso in prima tv assoluta su Rai1 domenica 24 settembre 2023 in prime time.Il film tv č diretto da Nicola Campiotti e porta sullo schermo per la prima volta la vera storia del campione mondiale di scherma Paolo Pizzo, interpretato da Alessio Vassallo e con Flavio Insinna nei panni del padre di Pizzo, Piero.Prodotto da Gloria Giorgianni di Anele con la collaborazione di Rai Fiction e liberamente ispirato all’omonimo libro del giornalista sportivo Maurizio Nicita, “La stoccata vincente” racconta una storia esemplare di sport e riscatto, tenacia e determinazione, con la speciale consulenza dello stesso Paolo Pizzo, dell’ex schermidore Stefano Pantano, di maestri di scherma, atleti e ufficiali di gara professionisti.«La realizzazione delle musiche per bíopic prodotti da Gloria Giorgianni per me rappresenta la possibilitŕ di realizzare geografie sonore del presente e del passato», racconta Pasquale Catalano.Le musiche del Maestro Pasquale Catalano accompagnano le vicende del due volte campione del mondo nella specialitŕ della spada Paolo Pizzo e della sfida piů importante della sua vita: lottare contro un tumore al cervello sconfitto grazie all’appoggio e all’amore incondizionato della famiglia e soprattutto del padre, vero coach di vita oltre che suo primo insegnante di scherma.Grazie all’espediente narrativo del flashback, viene ripercorsa la vicenda sportiva e umana dell’impetuoso, esuberante e cocciuto campione, nelle sue fragilitŕ, cadute e rinascite: dall’infanzia serena con la famiglia, all’operazione e le cure, passando poi per l’inizio della sua carriera agonistica con l’arruolamento nell’Aeronautica Militare fino all’ingresso nella Nazionale di scherma e la consacrazione come Campione del Mondo, il 12 ottobre 2011, proprio nella sua Catania, dopo aver attraversato e superato infortuni, sconfitte, errori, crisi personali e gravi perdite.Il progetto vuole trasmettere la forza e l’importanza sociale dello sport, nella cornice di una Sicilia con il suo universo valoriale, attraverso la storia della famiglia Pizzo, formata da sportivi profondamente legati al proprio territorio e anche tramite la scelta di location dalla grande ricchezza visiva come Catania, Aci Castello, Acitrezza e soprattutto l’Etna, con i suoi Crateri Silvestri a 2.000 metri.” č una produzione Anele in collaborazione con Rai Fiction. Un film tv da 100 minuti diretto da Nicola Campiotti, prodotto da Gloria Giorgianni. Produttori Associati Tore Sansonetti e Carlotta Schininŕ. Produttrice Rai Fania Petrocchi. Produttore esecutivo Marcello Tarantini. Produttore delegato Anele Lorenzo Taboga.Realizzato con il sostegno della Regione Siciliana, della Sicilia Film Commission e del Piano di Sviluppo e Coesione Sicilia, con il patrocinio del Ministro per lo Sport e i Giovani, del CONI, della Federazione Italiana Scherma e dell’Aeronautica Militare.Si ringraziano per la collaborazione Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro e l’Istituto per il Credito Sportivo.