LA FORTUNA E' IN UN ALTRO BISCOTTO - Dal 5 ottobre in sala

15/09/2023, 18:19

Ahora! Film lieta di presentare uninedita dark comedy girata in Liguria, attraversando la costa di ponente e quella di levante e toccando numerosi comuni tra cui Santa Margherita Ligure, Rapallo, Vado Ligure, Savona, Genova, Imperia e molte altre province.Prodotto e distribuito da Ahora! Film, dal 5 ottobre arriva nelle sale italiane, opera prima del regista ligure Marco Placanica e che vede protagonisti attori provenienti dal ricco vivaio di talenti genovesi come Manuel Zicarelli (regista e sceneggiatore italiano, ha scritto e diretto la pellicola Ho bisogno di te),Enzo Paci (recentemente protagonista della serie tv RAI Blanca), Fabrizio Contri (Distretto di Polizia, Don Matteo, Incantesimo 8, Esterno Notte e Rapito di Bellocchio), Daniela Camera (Lost in Laos, Don Matteo 10, Rec - Fattore Umano) che formano un affiatato cast corale affiancato dalle migliori maestranze del territorio ligure.In LA FORTUNA IN UN ALTRO BISCOTTO la provincia ligure fa da sfondo ad una storia universale che racconta il difficile rapporto con i genitori, ma racconta anche di un conto in sospeso, di un lutto non ancora elaborato e della difficoltà di diventare adulti senza sprofondare nelle sabbie mobili create dalle generazioni precedenti. Protagonisti di queste storie, diverse ma intrecciate tra loro, sono Leo e lostinato tentativo di mantenere un legame con il suo passato; Virginia e Federico intrappolati nella speranza di un amore da romanzo irrealizzabile; Tonino Paffone e Manfredo Collini, due uomini ossessionati dal desiderio di predominanza e prevaricazione.Dal 5 ottobre nelle sale italiane con Ahora! Film LA FORTUNA IN UN ALTRO BISCOTTO, opera prima di Marco Placanica.