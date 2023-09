RELIGION TODAY FESTIVAL 2023 - Al via la XXVI edizione

14/09/2023, 08:35

Ritorna dopo un’ottima 25ª edizione, rassegna cinematografica internazionale che fino al 20 settembre porterà al pubblico trentino 45 film, provenienti da 22 Paesi diversi, che racconteranno storie di fedi, religioni, culture e, soprattutto, persone.Il Festival della diversità e del confronto, che quest’anno si focalizzerà sul ruolo della Comunità, avrà il suo cuore pulsante in Piazza Cesate Battisti, dove verrà allestita la “Tenda di Abramo”, luogo simbolico di incontro dove saranno proposte al pubblico diverse iniziative artistiche.Religion Today, organizzato dall’associazione BiancoNero, si rinnova e, pur nella continuità con le sue origini, vede passare la presidenza a Lisa Martelli, esperta di marketing culturale con un curriculum internazionale, che prenderà il posto del presidente uscente Alberto Beltrami, che per cinque anni ha contribuito a far crescere e migliorare il Festival; “Religion Today è un vero e proprio laboratorio di convivenza, una sede di scambio e con tanto piacere lascio il compito alle prossime generazioni, convinti che la strada intrapresa sia stata quella giusta” chiude Beltrami.Confermato come direttore artistico Andrea Morghen, che continuerà a guidare il suo team di giovani nel portare a Trento una settimana ricca di appuntamenti culturali, caratterizzati dalla ricerca spirituale, ma anche dalla sensibilità nella comprensione delle alterità. “La XXVI edizione del festival vuole proprio approfondire il concetto di comunità legandolo a quello di community (anche digitale) così caro ai più giovani. Questa per noi è un’occasione non solo per ripensare la comunità attraverso le lenti del cinema, ma per capire come questa parola si possa declinare in un futuro di grandi mutamenti”, spiega Morghen.Il poster di questa edizione è l’“Abramo conta le stelle”, un’opera del pittore e scultore italiano, di fama internazionale, Marcello Silvestri, che durante la manifestazione presenterà anche il suo libro “Sapienza Antica Arte Contemporanea” (Claudiana Editrice).Si è cominciato presso il Teatro S. Marco di Trento, dove è stato proiettato “Jesus Christ Superstar” di Norma Jewison, in occasione dei 50 anni dall’uscita del capolavoro cinematografico, introdotto da una performance del frizzante CoRomania, coro di giovani trentini, nato circa 10 anni fa, grazie a delle esperienze di volontariato in Romania e Colombia.Il primo film del concorso, che lancerà la competizione di questa XXVI edizione, è “LIFE&LIFE”, dell’iraniano Ali Ghavitan, a Lavarone: l’obiettivo è quello di valorizzare il territorio portando il cinema anche nei paesi montani della nostra provincia.Seguirà il 14 settembre l’inizio delle proiezioni al Cinema Modena di Trento e nelle altre location sul territorio mentre alle ore 16.00 si terrà la cerimonia di apertura del festival presso la Tenda di Abramo in Piazza Battisti a Trento.Sarà proprio qui, nel centro della città, che il Festival presenterà i numerosi eventi paralleli alle proiezioni, aperti alla cittadinanza: 3 “aperitivi dei popoli”, 4 masterclass dedicate agli addetti ai lavori, un “Industry Day”, in collaborazione con Trentino Film Commission, i “caffè col missionario”, momenti di confronto con i missionari trentini e 3 presentazioni di libri. Inoltre, si potrà partecipare agli eventi “Le comunità si Raccontano”, momenti di condivisione di buone pratiche di community in trentino. Presso la tenda sarà sempre possibile confrontarsi con registi e artisti, lo staff del festival e i tanti giovani coinvolti.Giovani che, come sempre, sono al centro degli sforzi di Religion Today, finalizzati a trasmettere il valore del confronto e la ricchezza della diversità alle nuove generazioni: saranno ben 9 le matinée dedicate alle scuole trentine e altoatesine, con particolare attenzione alle periferie.Giovedì 14 alle 11.00 verrà anche inaugurata, presso la Biblioteca Comunale di Trento, la mostra “MMyO Me, Myself and the Other. Sulle orme di Piero Cavagna”, con il sostegno della Fondazione Caritro, promossa e organizzata in collaborazione con l’UMSt soprintendenza per i beni e le attività culturali della Provincia autonoma di Trento.Le proiezioni dei film in concorso continueranno al Cinema Modena, mentre lunedì 18 settembre si sposteranno ad Arco, per poi ritornare a Trento, dove interverrà anche l’Arcivescovo mons. Lauro Tisi, per affrontare il tema della comunità, focus di questa edizione.Nel mentre, la giuria internazionale valuterà l’assegnazione dei premi.Anche quest’anno i membri rappresentano lo spirito di confronto e inclusione del Festival: Don Andrea Sorrentino (Italia), parroco di Camerota, che Collabora con il Religion Today Film Festival dal 2008; Ihsan Kabil (Turchia) consulente cinematografico all’Ufficio Cultura del Comune di Istanbul e direttore di alcuni dei più importanti Festival cinematografici turchi; Malak Dahmouni (Marocco), direttrice del Rabat International Author Film Festival; Sophie Venecia Reyes (Francia), pluripremiata come sceneggiatrice e regista, Zohreh Zaman (Iran), regista e autrice di fama internazionale.La cerimonia di premiazione finale si terrà domenica 17 settembre a Baselga di Pinè, presso il ristorante La Capannina - La Baita del Met, che anche l’anno scorso ha ospitato Religion Today, grazie alla preziosa collaborazione con il gruppo giovani dell’associazione “Shemà” e il patrocinio del comune di Baselga di Piné.Mercoledì 20 settembre si chiuderà ufficialmente il Festival, questa volta a Bolzano, dove, dopo la matinée con il Liceo Pascoli, la Giuria Giovani assegnerà il premio Film For Our Future.Seguirà la proiezione dei film premiati al Film Club Capitol di Bolzano, a partire dalle 17.30.Religion Today continuerà fino a novembre 2023 il suo percorso itinerante, facendo tappa a Riva del Garda, Roma, Marina di Camerota e Filmoteca Vaticana.Religion Today Film Festival è realizzato grazie al contributo della Provincia Autonoma di Trento, della Regione Trentino Alto Adige-Südtirol, del Comune di Trento e della Direzione Cinema del Ministero della Cultura.Importante, come ogni anno, è il contributo dell’Arcidiocesi di Trento, attraverso il personale del Centro Missionario Diocesano, che con professionalità e attenzione gestisce l’accoglienza dei numerosi ospiti internazionali del Festival.Per le proiezioni ad Arco, Dro, Lavarone e al Teatro San Marco a Trento è possibile prenotarsi fino all’inizio dell’evento su Eventbrite (sito o app) o con email: [email protected] . Per le proiezioni al Cinema Modena info e prenotazioni: https://www.cineworldtrento.it/.Il programma delle proiezioni e tutti gli appuntamenti sono disponibili sul sito https://rtff.it/.