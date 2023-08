FESTA DEL CINEMA PIRATA 1 - I vincitori

29/08/2023, 16:08

Si conclusa la Prima Edizione della, il festival dedicato al cinema giovane e indipendente italiano, organizzato dall'Associazione Giungla Collective. Per quattro giorni San Benedetto del Tronto si accesa ad incontri, proiezioni ed eventi.Le proiezioni dei film in concorso, presso la Casa del Pescatore, hanno accolto ogni giorno pi di 100 tra appassionati e curiosi, ricevendi complimenti e supporto di diverse figure culturali e artistiche della zona.Oltre ai Sambenedettesi, il festival ha attirato visitatori da tutte le Marche e dalle regioni limitrofe, mostrando la grande forza comunicativa e artistica del progetto. L'evento ha ricevuto complimenti e supporto di diverse figure culturali e artistiche della zonaIl, stato assegnato dalla Giuria ex aequo a Davide Palella per "" e Giulia Di Maggio per "". La giuria che ha conferito il premio era composta da Matteo Alfonso, attore ed esercente cinematografico, Elena Gigliotti, attrice e regista teatrale, Leonardo Strano, critico, e Mariagiorgia Ulbar, poetessa.La Festa del Cinema Pirata, con il suo Dopofestival, in collaborazione con il collettivo Fammi Ball, ha rivitalizzato lo spazio dell'ex Multisala delle Palme, cinema storico della centro citt, chiuso da oltre un decennio. Grazie alla collaborazione con l'Associazione Buon Vento stato possibile visitare durante il Dopofestival, grazie ad un'apertura straordinaria, la Mostra "I fiori del III millennio" del Maestro Marcello Sgattoni.la secondo volta, dopo l'evento "Altra Marea" realizzato a marzo sempre da Giungla Collective, che il cinema viene ripulito dai volontari e trasformato in uno spazio di cultura, socialit e accoglienza.Laun evento organizzato dallAssociazione Giungla Collective, con il patrocinio del Comune di San Benedetto del Tronto e il supporto dell'Assessorato alla Cultura.