" è il nuovo film della serie "" prodotta da Filmedea a cura di Dario Biello. Il progetto, già alla Festa del Cinema di Roma, sarà presentato con la Veneto Film Commission, alla(1 settembre 2023, alle ore 15.00 allo Spazio Regione Veneto) e alla, questo a sottolineare la volontà di fondere Cinema e Architettura come strumento unico in grado di avere un’azione di rigenerazione sociale e culturale prima che infrastrutturale." è Verona 900, città Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco per la sua struttura urbana e architettonica, che con questo film intende superare ogni logica nostalgica e passatista. Protagonista del film è un ricercatore e fotografo, interpretato da, che insegue lo spirito futurista della città impersonificato da una Lancia Lambda Siluro del 1927, guidata da una donna misteriosa.Un inseguimento oltre il XX° secolo, dalla Rivoluzione Industriale, alla Ricostruzione del dopoguerra, fino alla Rigenerazione Urbana del presente e la Ricerca del domani, il tutto in costante equilibrio tra i valori tradizionali locali e le visioni globali internazionali di una città Fiera e Mercato aperta sul mondo. Il film, come nelle intenzioni della Serie Città Novecento, intende essere la rappresentazione di sintesi tra documenti originali di archivio e le ricostruzioni cinematografiche degli aspetti più intimi dei principali protagonisti del tempo, accompagnati da oltre 30 interviste, tra le quali quelle a Mario Botta, Milo Manara, Tobia Scarpa, Ugo La Pietra, Alfonso Femia e Kjetil Trædal Thorsen, fondatore dello Studio Snøhetta di Oslo.La Città Macchina è una produzione Filmedea, in collaborazione con Luce Cinecittà, che vede il supporto della Veneto Film Commission e tra gli altri di quattro Università, lo IUAV di Venezia, il Politecnico di Milano, la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana e La Sapienza di Roma, con il contributo della Regione Veneto e dei principali stakeholder pubblici e privati del territorio veronese.