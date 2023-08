04/08/2023, 12:04

Esordio vincente per il documentario Galileo Chini a Montecatini Terme, premiato al prestigioso(svoltosi nella città portoghese dal 21 al 30 luglio), e che ha ricevuto la menzione speciale “”.Un riconoscimento importante per il cortometraggio, ideato dall’Assessore alla Cultura del Comune di Montecatini Terme Alessandro Sartoni per celebrare i centocinquant’anni dalla nascita dell’artista - legato a doppio filo alla città di Montecatini Terme - che è stato diretto da Marcello Zeppi (presidente del Montecatini International Short Film Festival) e co-prodotto dal Montecatini International Short Film Festival e dal Comune di Montecatini Terme.A ritirare il premio, sei giovani studenti di cinema che hanno potuto presenziare al festival portoghese grazie al progetto Erasmus+: Alexander Branca, Nicola de Giovanni, Matilde de Iaco, Caterina Valente, Gianmarco Pagni e Matteo Paoli, che hanno partecipato al progetto Shooting Bridging Differences, coordinato dall’Avanca Cine-Club, per promuovere l'uguaglianza, il dibattito sulla parità di genere, i diritti umani, la lotta al bullismo, la sostenibilità ambientale e il dialogo interculturale, utilizzando il cinema come mezzo di dialogo. Un progetto che si è concretizzato grazie all’impegno del Montecatini International Short Film Festival, che - unico festival italiano - ha vinto il bando europeo per la categoria Erasmus+.Il documentario "", che è ancora in fase di preview, sarà presentato in anteprima nella sua forma definitiva nel corso della prossima edizione del Montecatini International Short Film Festival, in programma dal 16 al 22 di ottobre, e sarà integrato da riprese e interviste girate a Venezia, altro luogo dove Galileo Chini lasciò tracce importanti della sua arte, e dove realizzò, per la Biennale, alcuni tra i suoi più celebri cicli decorativi.Nel corso del festival portoghese sono stati proiettati anche i cortometraggi di altri autori emergenti premiati nel corso dell’ultima edizione del Montecatini International Short Film Festival: L’ultimo gradino di Natascia Bonacci, Il cane mente di Virginia Russo, Allusion di Aram Manukyan e Without You di Sergio Falchi, tutti promossi all’estero grazie all’International Roadshow (MISFF IRS) del festival montecatinese., regista del documentario e presidente del Montecatini International Short Film Festival, commenta: ""., Assessore alla Cultura del Comune di Montecatini Terme, commenta: "".