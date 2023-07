DANCING FREE - A Locarno la premiere

29/07/2023, 14:02

Venerdì 11 agosto alle ore 15, nell’ambito della 76a edizione del, il PalaVideo di Muralto ospiterà la première di Dancing Free, il documentario che la cineasta Elettra Fiumi ha girato in occasione della prima edizione di Lugano Dance Project, il festival di danza contemporanea creato da LAC Lugano Arte e Cultura e svoltosi tra il 25 e il 29 maggio 2022.Prodotto da Fiumi Studios in coproduzione con Franklin University Switzerland, Manitou Fund e LAC Lugano Arte e Cultura, Dancing Free documenta il percorso delle artiste commissionate dal LAC per la prima edizione del festival. Dotate una visione artistica unica e personale, la canadese Virginie Brunelle, l’anglo americana Annie Hanauer e la svizzera Lea Moro si sono fatte ispirare dalle esperienze utopiche del Monte Verità nel primo decennio del Novecento. Interrogandosi sul concetto di ‘mondo ideale’, nella loro vita artistica e privata, le tre artiste si rivelano essere leader potenti e visionarie ma anche donne fragili e vulnerabili.“Realizzare Dancing Free ha significato un invito agli spettatori ad approfondire il loro concetto di utopia" afferma la cineasta Elettra Fiumi. "Personalmente, la perfezione, piuttosto che essere il passo finale di un viaggio, sta nel processo di creazione. Attraverso questo percorso ci immergiamo tra il nostro immaginario e l'universo pragmatico della sua realizzazione. Analogamente al mio primo lavoro, 'Radical Landscapes'. leggo il presente grazie a materiali di archivio per esplorarne l'evoluzione. Uno scarto temporale che mi ha permesso un affondo magico-realistico nell'immaginario femminile. Nonostante le tre artiste abbiano differenti concetti di utopia e perfezione, ma anche di danza, le tre hanno evoluzioni che rivelano somigliarsi nei loro esiti professionali e personali. Le loro storie, come il loro sguardo sul mondo si intrecciano, partendo dal punto comune del Monte Verità, luogo in cui artisti e intellettuali si riunirono intorno alla figura carismatica del coreografo ungherese Rudolf von Laban, che immaginava una danza libera dalle costrizioni della dottrina tradizionale.La proiezione di Dancing Free anticipa la seconda edizione di Lugano Dance Project che sarà nuovamente curata da Michel Gagnon e Carmelo Rifici insieme a Lorenzo Conti. Dopo la prima edizione incentrata sulla relazione tra arte, corpo e movimento, il prossimo festival indagherà il binomio corpo e architettura e si svolgerà dal 12 al 16 giugno 2024 in alcuni dei luoghi più suggestivi dell’architettura ticinese, tra ville storiche, chiese e teatri. Il LAC per la nuova edizione del festival sosterrà la produzione di cinque creazioni coreografiche di Cindy Van Acker (Svizzera), Rhodnie Désir (Canada), Nicola Galli (Italia), Christos Papadopoulos/Georgios Kostifakis (Grecia), Ioannis Mandafounis (Svizzera) e della Dresden Frankfurt Dance Company (Germania).