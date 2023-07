ISOLA EDIPO - Svelato il programma dell'edizione 2023

28/07/2023, 15:11

In occasione della 80. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, torna, dal 27 agosto al 9 settembre, la rassegna dedicata a cinema, arti e attualitŕ all’insegna dei diritti e della sostenibilitŕ, promossa dalla Edipo Re Impresa Sociale di Sibylle Righetti e Enrico Vianello, sotto la direzione artistica di Silvia Jop.Isola Edipo, assieme alle Giornate degli Autori – partner d’elezione dalla prima ora di questa avventura corale – ha dato vita a un arcipelago di luoghi d’incontro, proiezione e dibattito che sono diventati il cuore off e green del Festival del Cinema di Venezia, diffusi tra la riva di Corinto, la Sala Laguna e l’imbarcazione Edipo Re, e la cui atmosfera č animata dalla proposta annuale dell’offerta enogastronomica a chilometro etico che la contraddistingue.La rassegna, nell’inaugurare una nuova edizione del Premio Inclusione Edipo Re, premio collaterale ufficiale di Biennale Cinema, con in giuria quest’anno Caterina Guzzanti, Alberto Malanchino e Carlotta Vagnoli, sbarca al Festival con un programma d’incontri e proiezioni che mettono al centro della rinata Sala Laguna, una riflessione trasversale sulle radici come luogo d’origine capace di ricordarci che, per costruire un futuro possibile a fronte di una realtŕ in cui ogni cosa sembra non avere piů alcun futuro perchč ha perduto il rapporto con la propria storia, č necessario mantenere la gentilezza dei primi passi compiuti.Č infatti il rispetto del rapporto con le radici del mondo a caratterizzare l’appuntamento realizzato in collaborazione con Fondation Cartier pour l’art contemporain e le Giornate degli Autori, dedicato a nuova edizione del Cinema dell’Inclusione tra visione e formazione rivolto quest’anno al cinema indigeno Yanomami del Brasile (in occasione della quale saranno presenti, accanto al regista indigeno Morzaniel Ɨramari, i produttori e registi Gabriela Carneiro da Cunha e Eryk Rocha e l’antropologa Ana Maria Machado).Vale lo stesso per la nuova stagione delle Notti Veneziane la sezione off delle Giornate degli Autori realizzate in accordo con Isola Edipo, che raccolgono al loro interno una selezione di lungometraggi caratterizzati da una tensione temporale dove la necessitŕ di una riconnessione con le radici della propria storia fa da protagonista.La medesima tensione volta alla valorizzazione degli epicentri di sguardi e competenze attraversa la poliedrica programmazione realizzata a Sala Laguna in collaborazione e accordo con le Giornate, che riunisce attorno a dibattiti e confronti realtŕ tra gli altri come Anac, con un nuovo appuntamento dedicato al rapporto tra scuola e cinema, 100 Autori, con un incontro dedicato alle indagini degli strumenti legislativi per la tutela dei diritti e la paritŕ di genere nel settore audiovisivo, il Centro Sperimentale, con una selezione di masterclass d’eccellenza; l’Archivio Basaglia, attorno a un nuovo progetto di rete d’archivi audiovisivi dedicati alla rivoluzione che ha portato alla fine del manicomio nel nostro paese, il Milano Film Network, con uno spazio d’incontro diventato negli anni vero e proprio laboratorio produttivo di sviluppo di progetti.Accanto agli epicentri della programmazione, valorizzata dalla mediapartnership con MYmovies, VeneziaNews e InsideVenice, Isola Edipo quest’anno vedrŕ inoltre la partecipazione di nuovi importanti partner: da quella con il grande team di Giffoni Innovation Hub che articolerŕ una proposta culturale tra la riva Corinto e la Sala Laguna, alla presenza sulle rive con lo sguardo rivolto alla laguna di The Hollywood Reporter Roma.Nuovi partner anche sul fronte della programmazione audiovisiva: assieme a una nuova edizione di ByNight, l’avventura produttiva promossa da Misia Film in collaborazione con le Gallerie Lafayette, dedicata all’indagine del rapporto tra cinema e arte, quest’anno anche l’anteprima dei cortometraggi premiati dal concorso Son of a Pitch.Al cuore dell’edizione i tre appuntamenti annuali:In occasione dell’80. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, riparte la macchina organizzativa del "Premio Inclusione e Sostenibilitŕ Edipo Re", premio collaterale ufficiale di Biennale Cinema, promosso dall'impresa sociale Edipo Re sotto la direzione artistica di Silvia Jop, in collaborazione con MYmovies e con il patrocinio di Ca' Foscari, Universitŕ degli Studi di Padova e ResInt. Sesta edizione del premio e giuria di massima qualitŕ, con gli attori Caterina Guzzanti e Alberto Malanchino e la scrittrice Carlotta Vagnoli. Da quest'anno la giuria ufficiale sarŕ accompagnata da una giuria giovani di 7 studenti e studentesse dell'Universitŕ di Ca Foscari. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Isola Edipo presenta, in collaborazione con Giornate degli Autori e Fondation Cartier pour l'art contemporain, "Gli occhi della foresta": una giornata dedicata a uno dei piů importanti registi di cinema Yanomani, Morzaniel Ɨramari, con un focus dedicato alla produzione cinematografica indigena Yanomami in Brasile. L'appuntamento č promosso nell'ambito della finestra di approfondimento "Il cinema dell'inclusione tra visione e formazione", giunta alla sua settima edizione.Torna la finestra annuale dedicata al cinema italiano d'autore con la sezione off Notti Veneziane, delle Giornate degli Autori realizzata in accordo con Isola Edipo, che restituisce uno sguardo in presa diretta sugli immaginari che animano la produzione audiovisiva contemporanea del nostro paese. Quest'anno il filo che ci conduce all'interno della selezione, composta da otto titoli di cui cinque film documentari e 3 film di finzione, č costituito dal rapporto con il tempo come elemento che genera una tensione narrativa all'interno delle storie in cui ci immergiamo. Quest’anno il filo che ci conduce all’interno della selezione, composta da otto titoli di cui cinque film documentari e 3 film di finzione, č costituito dal rapporto con il tempo come elemento che genera una tensione narrativa all’interno delle storie in cui ci immergiamo.Attorno ai tre appuntamenti chiave della rassegna, tre momenti d’incontro dedicati a inclusione sociale e arte curati dai partner nella cornice di Isola Edipo in Sala Laguna:Giffoni Innovation Hub sarŕ presente a Isola Edipo in occasione della Mostra Internazionale d’arte Cinematografica di Venezia per presentare alcune delle original production del 2023 e lanciare la prima puntata del nuovo format “Avrei questa idea’ con Valerio Lundini e Edoardo Ferrario. 5 giorni di attivitŕ continuative per favorire l’incontro tra le aziende, le istituzioni, i talent e le nuove generazioni. (Dal 4 all’8 settembre)Son of a Pitch Award č il premio cinematografico che l’agenzia creativa e casa di produzione cinematografica Save The Cut ha istituito nel 2021, attraverso il progetto Son of a Pitch, per mettere al centro i cortometraggi provenienti da tutto il mondo realizzati da giovani talenti. Il progetto approda quest’anno in Sala Laguna, all’interno della cornice di Isola Edipo, con la proiezione dei finalisti del concorso, selezionati dalle tre giurie coinvolte: una giuria artistica presieduta da Pif, una giuria sociale composta da migranti e rifugiati del Centro Astalli e una giuria del pubblico composto da studenti di cinema. (7 settembre)Nel prolungamento della scorsa edizione, Misia Films presenta anche quest’anno una una serie di 3 corto metraggi prodotti con le Galeries Lafayette, in seno al progetto By Night, lanciato lo scorso anno. Liberi di vagare negli spazi vuoti delle Galeries Lafayette, artisti e cineasti sono invitati a prendere possesso dei grandi magazzini, ad attingere alle loro risorse, a esplorare i loro muri e a incontrare i loro talenti per scoprirne i luoghi, i colori, la storia, le professioni e le persone attraverso la creazione. Gli artisti, attraverso composizioni musicali originali, offrono visioni poetiche che ridefiniscono la percezione di questo luogo emblematico di Parigi. I cortometraggi proiettati saranno: RHIZOME di Clara Cullen con Michele Lamy, TREMBLEMENT di Angelica Mesiti con Will Guthrie e Amélie Grould, artisti membri dell’Ensemble NIST-NAH e RITUEL di Michelle Tshibola con la House de la Durée (7 settembre).