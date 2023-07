POP UP MOVIE - A Oriocenter la rassegna di UCI Cinemas

27/07/2023, 11:38

Partirŕ ad agosto, la rassegna di UCI Cinemas dedicata a Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023, e proseguirŕ fino ad ottobre con 8 film collegati ai 4 temi del progetto Pop Up Culture: moda, arte, musica e letteratura.Una rassegna unica ed esclusiva che sarŕ disponibile solo presso UCI Cinemas Orio e che regalerŕ emozioni e spunti diversi in base al tema trattato, raccontando di volta in volta le diverse forme e sfaccettature della cultura attraverso la proposta di film di successo.Il costo del biglietto per assistere alle proiezioni in programma č di soli €3,50 e tutte le proiezioni inizieranno alle ore 20.30.Di seguito i film della rassegna in programma nel mese di agosto:2 agosto 2023”: il film diretto da Pupi Avati e dedicato a Dante Aligheri, interpretato da Alessandro Sperduti e Giulio Pizzirani, in omaggio alla letteratura. La vita del sommo poeta italiano viene ripercorsa attraverso il racconto di Giovanni Boccaccio, rappresentato da Sergio Castellitto, che lo vede impegnato nella stesura del “Trattatello in Laude di Dante”.9 agosto 2023“Dalěland”: con la regia di Mary Harron, il film č ambientato nella New York del 1974 e mostra il grande vuoto che consuma l’ormai anziano genio dell’arte Salvador Dalě, un vuoto nascosto da uno stile di vita sgargiante fatto di glamour e party sontuosi.23 agosto 2023“Titane”: scritto e diretto da Julia Ducournau, il film ha vinto la Palma d’oro al 74° Festival di Cannes. Un film horror pieno di colore e musica che racconta la storia di Alexia, una giovane ragazza che alterna la vita da ballerina a quella da serial killer.30 agosto 2023“Bohemian Rapsody”: diretto da Bryan Singer e Dexter Fletcher, il film celebra la storia e la musica dei Queen e del loro leggendario frontman, nonché uno degli artisti piů amati al mondo, Freddie Mercury, interpretato magistralmente da Rami Malek.Questi invece gli altri quattro titoli in rassegna per i mesi di settembre e ottobre:”: diretto da Roberto Andň, il film č ambientato nel 1920 e vede protagonista Luigi Pirandello, interpretato da Toni Servillo, che mentre si trova nella sua Sicilia per un breve periodo, incappa in un evento imprevisto che lo porterŕ a vivere numerose sorprese.“Volevo Nascondermi”: regia di Giorgio Diritti per questo film che racconta la storia del pittore Antonio Ligabue, con flashback che mostrano sprazzi della sua infanzia e delle sue origini svizzero-italiane.“Air – La storia del grande salto”: dal premiato regista Ben Affleck e Matt Daman protagonista nel ruolo dell’anticonformista manager della Nike, Sonny Vaccaro, il film racconta l’incredibile partnership tra un giovane Michael Jordan e la nascente divisione dedicata al basket della Nike, capace di rivoluzionare il mondo dello sport, quanto la cultura contemporanea, con il lancio del brand “Air Jordan”.“Elvis”: dal regista candidato all’Oscar, Baz Luhrmann, il film esplora la vita e la musica di Elvis Presley, interpretato da Austin Butler, viste attraverso il prisma della sua complicata relazione con l’enigmatico manager, il colonnello Tom Parker, rappresentato dal premio Oscar Tom Hanks.