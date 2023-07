VENEZIA 80 - Presenti ITTV e Tech In Entertainment

26/07/2023, 12:37

, eventi organizzati da Good Girls Planet, tornano a Venezia il 2 settembre per il quarto anno consecutivo durante la Mostra del Cinema.Tra gli annunci più significativi di quest'anno, la partnership con CAA, la rinomata Creative Artists Agency di Los Angeles. Questa collaborazione darà vita a due incontri che si terranno a Los Angeles a fine ottobre e che costituiscono un ulteriore anello di congiunzione per l'industria dell'intrattenimento internazionale.Si inizia dalla giornata di Venezia, con due panel che si concentreranno su temi cruciali nell'industria creativa, culturale e tecnologica dell'audiovisivo:Primo appuntamento: Meta-morfosi: come cambia l’intrattenimento (dall’animazione ai contenuti VR) alle 15:00 allo Spazio Regione Veneto/Veneto Film Commission.Una conversazione che esplorerà come l'industria dell'intrattenimento si stia trasformando grazie alle tecnologie emergenti. A partire dall'animazione che ora spinge confini dell'immaginazione creando esperienze sempre più coinvolgenti e realistiche per arrivare ai contenuti Immersive che ci trasporteranno in realtà completamente nuove, permettendoci di vivere esperienze mai viste prima. Il tutto non dimenticando il ruolo dell’intelligenza artificiale.Parleranno Guido Meardi, CEO V-Nova e V-Studios, Elisabetta Rotolo, CEO, Creative-Executive Producer MIAT Multiverse Institute for Arts and Technology; Giorgio Scorza, CEO e Direttore creativo di Movimenti Production.Modererà Valentina Martelli, Founder e CEO Good Girls Planet.Il secondo appuntamento avrà luogo alle 17:00 presso l'Italian Pavilion.Opening Boundaries: l’evoluzione del panorama italiano dallo storytelling alla distribuzione internazionale. In questa conversazione alcuni tra i più brillanti professionisti dell'industria cinematografica e televisiva italiana esploreranno come lo storytelling si sia evoluto nel contesto della distribuzione internazionale, condividendo la loro esperienza e punti di vista sulle sfide e opportunità di portare le storie italiane oltre i confini nazionali, contribuendo a creare un dialogo globale e a rompere le barriere culturali, incantando il pubblico internazionale con un ricco patrimonio di narrazioni uniche.Parteciperanno, Maria Pia Ammirati, Direttrice Rai Fiction; Eleonora Andreatta, Vice Presidente per i contenuti italiani, Netflix; Nicola Borrelli, Direttore Generale- Direzione generale Cinema e Audiovisivo, MIC; Nicola Maccanico, Amministratore Delegato Cinecittà S.p.A.; Luca Milano, Direttore Rai Kids; Maria Grazia Saccà, CEO Titanus Production.Modereranno Valentina Martelli, Founder e CEO Good Girls Planet e Cristina Scognamillo Founder Good Girls Planet.“E’ un anno di importanti accordi– dice Valentina Martelli CEO del gruppo fondato con Cristina Scognamillo-. Oltre alla partnership con CAA, abbiamo da poco annunciato un accordo di collaborazione con il Consolato Generale del Canada a Los Angeles, per estenderà le iniziative volte a rafforzare i legami tra l'industria audiovisiva nordamericana e quella internazionale. L’intenzione è quella di creare una piattaforma stabile per incrementare co-produzioni e favorire la distribuzione, ma anche per avere il polso costante di un settore che, oggi più che mai, sta cambiando a livello globale’.Le due giornate a Venezia vedranno la partecipazione di importanti nomi dell'industria cinematografica e televisiva, e saranno affiancate dalle media partnership con importanti testate come Los Angeles Times, Extra TV, Ciak, Cinecittanews e Fred Film Radio.Dopo Venezia, ITTV International Forum e Tech In Entertainment si trasferiranno a Los Angeles, dal 29 ottobre al 1° novembre, confermando ancora una volta un ruolo chiave e di riferimento per gli executive internazionali.Non mancheranno personalità di spicco, tra cui Erik Barmack, Founder di Wild Sheep Content; Sean Furst, CEO di GPS Studios; Ted Miller, Head of Global Television CAA, Creative Artists Agency; Chris Ottinger, President Worldwide Distribution and Acquisition, MGM, Sandra Stern, COO Television Lionsgate.Per maggiori informazioni e per partecipare all'evento, visitare il sito web di ITTV: www.ittvfestival.com