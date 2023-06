HOME MOVIES - Restaurata la pellicola della tournee in Argentina e Uruguay del Genoa CFC

29/06/2023, 18:16

Nell’estate del 1923 ilfece una tournée leggendaria in Argentina e Uruguay. Grazie auna pellicola che testimonia il momento storico č stata ritrovata dopo un secolo a Ponte in Valtellina e riportata all’originario splendore. Presentata ieri nel capoluogo ligure, la pellicola sarŕ il pezzo forte della mostra “”, in programma nella sede del Museo del Genoa (Palazzina San Giobatta, via al Porto Antico 4, Genova) dal 24 Giugno al 26 Novembre 2023 per celebrare la ricorrenza. La mostra č promossa dalla Fondazione Genoa 1893 ETS.Il restauro della pellicola - unica copia al mondo - č reso possibile dalla Fondazione Genoa 1893 ETS, č stato curato dai laboratori dell’Archivio Home Movies, cui la pellicola č arrivata nell’agosto del 2022 grazie all’interessamento di, che l’ha conservata per decenni dopo averla ereditata dal nonno Carlo, grande amante di cinema e fotografia, in possesso probabilmente fin dagli anni Trenta della pellicola. Sara ricorda di averla vista per la prima volta da bambina, negli anni ’70, sulla mensola di un grande armadio in un corridoio della casa di famiglia, assieme ad una collezione di macchine e lastre fotografiche, oggetti antichi e curiosi. Nell’agosto del 2022 film č stato individuato e riconosciuto da Mattia Agostinali e Sergio Omodei del Cinema Mignon di Tirano (SO), che hanno contattato la Fondazione Home Movies di Bologna per avviare il processo di recupero, restauro e conservazione.” Il lavoro di restauro da parte di Home Movies č stato accompagnato da una parallela ricerca storica, ancora in corso, per scovare tracce e documenti relativi alla produzione e distribuzione della pellicola.Oltre alla mostra, il filmato a breve sarŕ visibile anche all’interno della sezione “Sport” del MEI - Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana, nata per raccontare come il tema dello sport interpreti un ruolo centrale nella vita degli emigrati.