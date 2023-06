LUNIGIANA CINEMA FESTIVAL 7 - A Fivizzano dal 30 giugno al 2 luglio

28/06/2023, 15:25

A Fivizzano nella cornice del giardino del Palazzo Fantoni Bononi (Museo della Stampa) torna, come ogni estate, l'appuntamento con il LUNIGIANA CINEMA FESTIVAL. Cinema, Libri, Musica, Ambiente e Diritti Umani il 30 giugno,1 e 2 luglio con tanti even­ti, ospiti e appuntamenti imperdibili.La manifestazione, incentrata sulle tematiche dei diritti umani, dell'ambiente e sulla tutela e il rispetto per il territorio, propone interessanti appuntamenti con registi, autori, scrittori e musicisti, proiezioni di cortometraggi, documentari, libri e concerti dal vivo che affrontano tematiche accattivanti e di grande attualità.In questa edizione, nel corso delle serate, prenotando, sarà inoltre possibile godersi un aperitivo Slow Food con prodotti del territorio.Il festival vede la direzione artistica del regista e sceneggiatore Daniele Ceccarini e negli anni ha ospitato importanti nomi del panorama nazionale quali Licia Colò, Erika Blank, Francesco Niccolini, Franco Arminio, Daniele Biacchessi, Giovanni Lindo Ferretti.Il Lunigiana Cinema Festival vede il patrocinio del Comune di Fivizzano, Apuania Film Commission e Associazione culturale Pavlova. Ed è realizzato grazie al supporto ed alla collaborazione dell’ Assessorato alla cultura e turismo comunale, all'associazione LUNAE, Passi Paesi e Parole e Arci Agogo Aps.Inizierà Venerdì 30 giugno alle 18.30 con lo scrittore e traduttore Marino Magliani, vincitore e finalista di numerosi premi nazionali, è stato tra i 12 finalisti nella LXXVI edizione del Premio Strega che presenterà il suo ultimo libro "Il bambino e le isole".Alle 21 inizierà la cerimonia di premiazione con la proiezione dei cortometraggi finalisti e fuori concorso e le menzioni speciali ai lavori più meritevoli.I cortometraggi finalisti che affrontano tematiche importanti e attuali, sono suddivisi nella sezione diritti umani, tema libero, ambiente e territorio verranno annunciati nei prossimi giorni. Durante la serata l'antropologa Maria Molinari presenterà il documentario "Se chiudo gli occhi vedo i monti"di Giacomo Agnetti della durata di 30'.Sabato 1 luglio il festival si apre alle 18:00 la scrittrice Emilia Petacco presenterà il libro di Francesca Nobili dal titolo: "Una manciata di terra un sorso d'acqua".Seguiranno due appuntamenti speciali realizzati in collaborazione col circolo arci Agogo Aps: alle 18:30 l'incontro Il futuro è Mediterraneo, con Simohamed Kaabour presidente di CoNNGI (Coordinamento Nazionale Nuove Generazioni Italiane) insegnante di educazione civica, cultura e lingua araba al liceo internazionale Deledda di Genova.Alle 19:30 Silvia Chiarantini , autrice del libro “Parkour, la mia cucina sconfinata in movimento”, parlerà di acrobazie culinarie, ricette senza confini e ci racconterà le sue esperienze in Palestina.Alle 21:15 proiezione del docufilm Talien di Elia Moutamid, alla presenza del regista.Il film è la storia di Abdelouahab, Aldo, che dopo quasi quarant’anni in Italia decide di tornare a casa, in Marocco. Ilyass, Elia, suo figlio, che ora ha trentaquattro anni, cresciuto in Lombardia, si unisce a questo viaggio di ricordi e storie. Un viaggio che è l’occasione di un padre e di un figlio per spiegarsi, capirsi, incontrarsi. Capire la forza di un legame nel momento del distacco. L’identità culturale, legami famigliari e il tema complesso dell’immigrazione fanno da sfondo alla storia del rapporto tra un padre ed un figlio durante questo viaggio che li porterà in Marocco, passando per la Francia e la Spagna. Uno sguardo delicato e raro sulla mentalità di un’Europa in cambiamento.Domenica 2 luglio si apre alle 18:30 con l'incontro con l'autore:Mauro Agnoletti, professore associato presso il Dipartimento di Gestione dei Sistemi Agricoli Alimentari e Forestali (GESAAF) dell'Università di Firenze che presenterà Atlante dei boschi italiani: un viaggio straordinario alla scoperta di 58 boschi speciali della penisola italiana, di cui racconta storia e caratteristiche peculiari.A seguire Marco Rovelli presenta il libro "Soffro dunque siamo: Il disagio psichico nella società degli individui".Alle 21:15 si chiude in bellezza con il concerto di MARCO ROVELLI, PAOLO MONTI e SERENA ALTAVILLA Live in CONCERTO D'AMOREUna serie di canti d'amore della tradizione popolare italiana con la voce di Marco Rovelli e Serena Altavilla, e arrangiati dalle chitarre elettriche di Paolo Monti (che come progetto solista drone/ambient è The Star Pillow), le sue spazializzazioni sonore, combinando la bellezza cristallina di armonie e melodie secolari, e un sound elettrico (arricchito, nell'album, dalle chitarre di Teho Teardo, Cesare Basile, Bruno Dorella, Dome la Muerte, Rocco Marchi).CORTOMETRAGGI FINALISTI DEL Lunigiana Cinema Festival 2023Sezione AMBIENTESuper Jesus di Vito PalumboThe land of the Bear di Constantinos ChistouSezione Diritti UmaniNot go Gentle di Sasha IhnatovichP.D.O Protected Designation of Origin di Samy SidaliLa Lixeira The invisibles' dignity di Guido Galante e Antonio NotarangeloSezione Tema liberoIl mare che muove le cose di Lorenzo MarinelliFante di Coppe di Fabio Ravioli