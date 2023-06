ISCHIA FILM FESTIVAL 21 - Consegnato il Premio alla Carriera a Christopher Lambert

25/06/2023, 15:12

arriva al Castello Aragonese con il suo portamento regale e il suo fascino senza tempo. Si presta ai flash dei fotografi con lo sguardo rivolto verso il tramonto e il sorriso carico di belle sensazioni. Lambert racconta, con la sua voce calda ma al tempo stesso piena d’emozione: “”.Per tutti sarà per sempre l’Immortale. Nel 1986,è diventato, sul grande schermo, Connor McLeod, il protagonista di Highlander. Da allora, la sua immagine è diventata iconica e la sua fama è leggenda. Lambert ha incarnato decine di eroi - dal Tarzan di Greystoke al biondo e riccioluto antieroe che vive nei cunicoli della metropolitana parigina in Subway, dal cavaliere di Beowulf al programmatore pentito di Nirvana di Gabriele Salvatores - riuscendo a dare ad ogni suo ruolo spessore e intensità. Americano di nascita ma francese d’adozione, è un interprete eclettico e coraggioso in cui lo spirito libero si fonde con la caratura di star internazionale ed una impareggiabile visione.Un ottimo risultato secondo il Direttore del Festival,: “”.Ricca di eventi la prima serata di un programma di alta caratura internazionale. Al termine della premiazione di, vi è stata la proiezione, in anteprima mondiale, di Encontro (Francia, 2022) di François Manceaux. In Piazzale delle Armi,la proiezione di Chi spara per primo (Italia, 2023) è avvenuta alla presenza del regista Emanuele Palamara, e degli interpreti Simone Borrelli e Andrea Mautone.Uno spettacolare affresco contemporaneo della società partenopea, poi, con La Divina Cometa, come definita dal regista Mimmo Paladino, presente al Festival insieme a Giovanni Esposito, Ginestra Paladino, Ettore Ianniello e Leandro Ianniello.,” dichiara, “"., amico del Festival, entusiasta di questa nuova partecipazione, ha sottolineato il suo stretto legame con la manifestazione: “".” Chiara Borsini, presente con Marialuisa Greco e Paolo Corazza, ha così introdotto la proiezione di Malafede (Italia, 2023) a Casa del Sole. A seguire il regista Christian Carmosino Mereu ha introdotto il pubblico alla storia di quattro cittadini Burkinabè protagonisti del documentario Land of Upright People (Italia/Burkina Faso 2022).