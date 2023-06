L'ESTATE DI JOE, LIZ & RICHARD - Premiere a Londra al Kingston International Film Festival

24/06/2023, 16:43

Il debutto, in anteprima assoluta per il Regno Unito, č atteso nella serata di oggi, sabato 24 giugno 2023, al Rose Theatre: ma l’arrivo del film al(Londra) č annunciato anche con uno splendido colpo d’occhio, perché č proprio al documentario “”, scritto e diretto dal regista Sergio Naitza, produzione Karel, che la cine-kermesse britannica ha voluto dedicare la sua immagine 2023, con grande côté di manifesti, magliette e altro merchandising, iconizzando una radiosa Elizabeth Taylor, estratta proprio dal set di Capo Caccia dove č stato girato, nell’estate del ’67, il film originale “Boom!” (sugli schermi italiani “La scogliera dei desideri”), un’avventura “all stars” allora diretta da Joseph Losey su sceneggiatura di Tennessee Williams, protagonisti i piů acclamati divi del pianeta, Liz Taylor appunto con il partner di vita e di scena Richard Burton.Unico film italiano al Kingston International Film Festival, “” aveva esordito lo scorso ottobre alla Festa del Cinema di Roma, spettacolare ricostruzione di un vero “cold case” della storia del cinema, uno dei piů clamorosi ‘flop’ al botteghino, inizialmente bocciato dalla critica e poi revisionato come un vero “cult-movie” dopo la riabilitazione di grandi voci del cinema del nostro tempo, primo fra tutti il celebre regista USA John Waters. Proprio lui č stato intervistato a Baltimora da Sergio Naitza, che a Los Angeles ha anche raccolto le preziose memorie dell'attrice Joanna Shimkus – la moglie di Sidney Poitier - unica superstite del cast, dove interpretava il ruolo della segretaria della Taylor. E nel documentario parlano anche il fotografo internazionale Gianni Bozzacchi, amico e ritrattista di Liz Taylor, riportato ad Alghero e sul set di Capo Caccia per rivivere i ricordi dei giorni della lavorazione; Patricia Losey, moglie del regista, al seguito della troupe a Capo Caccia. E sempre da Parigi lo storico del cinema Michel Ciment, direttore della prestigiosa rivista Positif e autore di due fondamentali volumi su Joseph Losey, e il gioielliere Gianni Bulgari che racconta il rapporto di Liz Taylor con i gioielli. Filo rosso del film il gruppo di turisti stranieri guidato da Giulia Naitza, che ha il ruolo di una guida incaricata di portare la comitiva alla scoperta di Capo Caccia, proprio dove il film venne girato, con un gruppo di algheresi arruolati dalla produzione con le piů svariate mansioni. “L’estate di Joe, Liz & Richard” č realizzato con il contributo del MiC Ministero della Cultura, della Regione autonoma della Sardegna, della Fondazione di Sardegna e Fondazione Alghero, con il sostegno della Fondazione Sardegna Film Commission e Societŕ Umanitaria-Cineteca Sarda e con la collaborazione di Europa Cultura, Erich Jost produttore associato.Spiega il regista,che "".Il montaggio del film č a cura di Rossana Cingolani con Sergio Naitza, le musiche sono di Romeo Scaccia e le animazioni di Bruno D’Elia.