IL CASO SALICE - In concorso allo Student World Impact Film Festival

Candidatura come BEST DRAMA allo SWIFF 2023 - Student World Impact Film Festival di Los Angeles per il film IL CASO SALICENon ci aspettavamo di essere premiati in Italia (miglior sceneggiatura al Premio Shinema 2021 e la Menzione Speciale al CROFFI International Film Festival sempre nello stesso anno), tanto meno di ricevere una Nomination a Los Angeles con oltre 13000 film in concorso - dice emozionato Antonio Scardigno, sceneggiatore ed interprete del film, diretto da Carlo Giuseppe Trematerra e gi su primevideo.com negli Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Austria.Si distinto per noi come uno dei migliori tra 13.868 film presentati da 120 paesi annuncia Mark Leschinsky organizzatore e direttore del festival Uno spettacolo visivo che incarna l'incessante ricerca del regista di una visione creativa unica". La maestria visiva encomiabile, con un'attenzione meticolosa ai dettagli in ogni fotogramma". Un film ambizioso che mantiene con successo le sue promesse, lasciando gli spettatori a bocca aperta per la sua esecuzione" aggiungono poi alcuni giudici.Il Caso Salice riesce cos a farsi spazio allestero con una storia attuale scritta da Scardigno, inconsapevole che tutto quanto narrato sarebbe diventato realt con l'epidemia Covid 19. Il film stato in concorso ai Premi David di Donatello 2021 in un edizione straordinaria dove potevano essere presentati anche film distribuiti in streaming.Grazie proprio alle piattaforme, Plex.tv, Cinesquare, Tubi, Cineverse, per citarne alcune, anche con il titolo internazionale Salices Case, il film visibile in 190 paesi del mondo compreso litalia. Ora il cast resta in attesa della finale del 25 giugno 2023, speriamo di portare a casa questo prestigioso premio ci dicono Scardigno e Trematerra.