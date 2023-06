ITALIA FILM FEDIC 73 - Premio alla Carriera a Renato Carpentieri

14/06/2023, 11:54

L’attoresarŕ insignito dell’Airone Fedic alla carriera alla 73^ edizione diin programma dal 22 al 26 Giugno 2023, iniziativa che la Fedic – Federazione Italiana Cineclub, una delle nove Associazioni di Cultura Cinematografica riconosciute dal Ministero dei Beni Artistici e Culturali, ha ripreso ad organizzare dal 2020 ereditando una manifestazione da essa organizzata per la prima volta nel 1950 nella cittŕ termale toscana.Renato Carpentieri non ha di certo bisogno di presentazioni: attore e regista teatrale, premiato nel 2018 con il David di Donatello come miglior attore protagonista del film “La tenerezza” di Gianni Amelio, regista con il quale aveva esordito sul grande schermo nel 1990 con “Porte aperte”. Il napoletano Renato Carpentieri ha lavorato poi con altri grandi registi, tra cui Daniele Luchetti, i fratelli Taviani, Nanni Moretti, Paolo Sorrentino, Gabriele Salvatores e Mario Martone. Di recente lo si č visto nel film “La stranezza” di Roberto Andň. L’Airone Fedic gli viene attribuito “per la capacitŕ di interpretare personaggi con una forte espressivitŕ visiva e carismatica presenza”.Questo premio affianca l’altro premio alla carriera che la Fedic consegnerŕ quest’anno anche a, celebre attore teatrale, televisivo e cinematografico. Ha iniziato nel 1995 rivestendo un ruolo nel film “Pasolini, delitto italiano” di Marco Tullio Giordana per proseguire recitando, tra gli altri, in film di Ettore Scola, Guido Chiesa, Daniele Vicari, Alessandro Angelini, Vittorio Moroni, Paolo Sorrentino, Wilma Labate, Silvio Muccino, Sergio Rubini, Daniele Luchetti, Paolo Genovese, Rocco Papaleo, Edoardo Leo, Marco Bocci, Gianni Di Gregorio e Gianni Basso per il cui “Mindemic” č stato candidato nel 2022 al Ciak d’oro come miglior attore protagonista. Ha anche interpretato alcuni cortometraggi.