CORTEGGIANDO VIMODRONE 5 - I vincitori

21/05/2023, 09:26

PREMIO PRIMO CLASSIFICATO “MIGLIOR CORTO”LA TRAGEDIAregia: GIORGIO CAPORALIproduzione : Federico Russo, Giorgio Caporali, Maria Fatima Petrone, Manlio Caporali, Massimiliano Dei, Francesco Rosadistribuzione PREMIERE FILMMotivazioni: Per aver saputo far rivivere nel cinema la mitologia e il teatro classico, riattualizzandoli attraverso la rappresentazione plastica della Shoah, in piena aderenza al tema della libertàPREMIO MIGLIOR REGIAANOCHEregia: STEFANIA GRONDONA, LUCA PEDRINZANI, ALESSIO PIERAZZIproduzione : ACCADEMIA CINEMA TOSCANA 9 MUSE SRLdistribuzione PREMIERE FILMPaese : ITALIAMotivazioni: Per gli ottimi regia, montaggio, recitazione, colonna sonora, nella rievocazione, mai rappresentata abbastanza, degli orrori della dittatura argentinaPREMIO SPECIALE GIURIA “ ATTUALITA’ “LA DONNA SVELATAregia: GAIA PULLIEROPaese : ITALIAMotivazioni: Per la maestria di aver trattato un tema attualmente drammatico in pochi minuti; quando il cinema si fa denuncia sociale in nome di tutte le donne e gli uomini iraniani che hanno pagato con la vita la rivendicazione della loro scelta di libertàPREMIO GIURIA “CORTO GIOVANI”WAVEregia:Luca Moltisantiproduzione : Sante Massimo Lamonacadistribuzione LEGALITA’ IN CORTOPaese : ITALIAMotivazioni: Un messaggio di apertura, accoglienza, vicinanza ed inclusione, trattato in maniera semplice ma efficace. Un modo per rendere gli studenti protagonisti della contemporaneità; la maniera più efficace e produttiva per l’insegnamento dell’educazione civicaPREMIO GRADIMENTO DEL PUBBLICOVENTI MINUTIregia: DANIELE ESPOSITOproduzione e distribuzione : LE CHAT NOIRPaese : ITALIAMotivazioni: Un film che tocca il cuore e, infatti, è stato grandemente apprezzato anche dal pubblico in sala. Una memoria necessaria, spesso non sufficientemente condivisa