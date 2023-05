20/05/2023, 14:18

Dalla strage di via Lazio del dicembre del 1969, in cui viene giustiziato il boss Michele Cavataio, soprannominato il Cobra, al giugno del 1992 della strage di via D'Amelio, in cui, a poche settimane da Capaci, trovano la morte il giudice Paolo Borsellino e gli uomini della sua scorta, la storia criminale di Cosa Nostra segna tutta intera lesistenza di Arturo.Debutto di Pif sul grande schermo, il film La mafia uccide solo destate, in onda sabato 21 maggio 2023 alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo "Binario Cinema", ha fatto il pieno di riconoscimenti: 2 David di Donatello, 2 Nastri D'Argento, 1 Globo d'oro, 1 Ciak d'oro e 1 European Film Award 2014. Nel cast Pif, Cristiana Capotondi, Teresa Mannino, Nino Frassica.