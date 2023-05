CANNES 2023 - Presentato il Piemonte Film Network

19/05/2023, 14:00

Il “Piemonte Film Network” si presenta a Cannes in un evento organizzato da Film Commission Torino Piemonte e Museo Nazionale del Cinema – TorinoFilmLab, insieme alla Regione Piemonte ed alla Fondazione Compagnia di San Paolo.Le novità sotto i riflettori: il Piemonte Film Tv Fund della Regione Piemonte che mette a disposizione 12 milioni di Euro nel triennio 2023-2025, i 15 anni del TorinoFilmLab che, presentato proprio a Cannes nel 2008, ha contribuito alla realizzazione di 171 titoli tra film e serie internazionali assegnando oltre 6 milioni di euro, il Piemonte Film TV Development Fund per il sostegno alla fase di sviluppo e progettazione di film e serie tv ed infine l’annuncio della 6^ edizione di TFI Film Industry.Cannes, 19 maggio 2023. Il “Piemonte Film Network” si è presentato quest’oggi al Festival di Cannes, in un evento organizzato da Film Commission Torino Piemonte e Museo Nazionale del Cinema – TorinoFilmLab presso l’Italian Pavilion dell’Hotel Majestic, alla presenza della Regione Piemonte con l’Assessore al bilancio Andrea Tronzano, della Fondazione Compagnia di San Paolo, con Matteo Bagnasco, responsabile obiettivo cultura e del CNA Piemonte con Mattia Puleo, a testimoniare l’attenzione e il supporto che gli enti pubblici e privati del territorio continuano a riservare al sistema cinema piemontese.Un’occasione – quella della prestigiosa kermesse francese – per presentare ai decision markers dell’audiovisivo nazionale e internazionale le novità, le opportunità, i fondi e gli strumenti che il sistema cinema piemontese mette oggi a disposizione dell’intero comparto cinematografico, mostrando una dinamicità e un complesso di offerte che spaziano dal sostegno alle grandi produzioni e alle produzioni indipendenti, all’alta formazione, agli eventi industry.Tra le novità di spicco il Piemonte Film Tv Fund della Regione Piemonte che, a partire da quest’anno e per il prossimo triennio, aumenta la propria dotazione passando da 1.5 a 4 milioni di euro l’anno a favore della produzione cinematografica e audiovisiva, aprendosi anche al cinema d’animazione: un significativo incremento – frutto di un percorso condiviso che ha visto il forte coinvolgimento di Film Commission Torino Piemonte e dei produttori aderenti alle associazioni di categoria CNA Cinema e Audiovisivo Piemonte e Cartoon Italia - che potrà concretamente contribuire all’ulteriore attrazione e realizzazione di film e serie TV di alto profilo e di rilevanza internazionale, dopo il successo di titoli come Miss Marx di Susanna Nicchiarelli, Tigers di Ronnie Sandahl, Amanda di Carolina Cavalli, La Legge di Lidia Poet di Matteo Rovere e Letizia Lamartire. A pochi giorni dall’apertura del primo bando 2023 – dal 2 maggio al 6 giugno, con una dotazione di 2,5 milioni di Euro – la Regione Piemonte presenta per la prima volta le novità del fondo al sistema produttivo internazionale.Un’altra novità è la presenza per la prima volta a Cannes della Fondazione Compagnia di San Paolo, che da tempo sostiene il comparto cinematografico con diverse iniziative e progetti del settore, in particolare le giornate industry coordinate da FCTP. Coerentemente con i propri obiettivi strategici, la Fondazione riconosce al sistema cinema Piemonte di essere un driver di sviluppo con un importante impatto economico sul territorio, per un comparto che molto più di altri è in grado di attivare risorse e finanziamenti e generare ricadute significative. A confermare e rafforzare questo impegno, per il 2023-2024 la Fondazione Compagnia di San Paolo interverrà progettualmente ed economicamente a sostegno del nuovo Piemonte Film TV Development Fund nell’ambito di un accordo con Regione Piemonte e Film Commission Torino Piemonte. L’azione, volta allo sviluppo di progetti di finzione per il cinema e la tv è finalizzata a far crescere le società di produzione del territorio, garantendo sostegno alla fase di progettazione del prodotto audiovisivo e ad attrarre le società di produzione non piemontesi, incentivandole a stabilirsi e investire sul territorio. Questa azione vedrà un insieme di attività di promozione e valorizzazione in Italia e all’estero ed una serie di call, la prima delle quali si aprirà nei prossimi giorni.Il fronte della formazione, sviluppo e sostegno di film vede in prima linea il TorinoFilmLab, laboratorio del Museo Nazionale del Cinema nato proprio sulla Croisette nel 2008. In 15 anni 1.360 professionisti hanno partecipato ai percorsi del TFL con 570 progetti, di cui 171 si sono concretizzati in film e serie scelti dai più importanti festival e broadcaster al mondo. Il TFL è anche dispositivo di finanziamento, con più di 6.300.000 euro elargiti per la produzione e la distribuzione, oltre che un hub di innovazione grazie a iniziative che anticipano le esigenze del settore, come Green Film Lab.“Il TorinoFilmLab, fortemente voluto dal Museo Nazionale del Cinema come anima industry del Torino Film Festival, porta avanti da anni un accurato lavoro con i talenti del cinema internazionale.” commentano Enzo Ghigo e Domenico De Gaetano, rispettivamente Presidente e Direttore del Museo Nazionale del Cinema “Durante i workshop, gli esperti di massimo livello del TFL aiutano autrici e registi a scrivere le loro storie e li accompagnano nell’affrontare i primi passi verso la produzione. Inoltre, grazie a una fitta rete di relazioni internazionale, fa anche da ponte verso l’estero per il settore cinema piemontese e italiano.”È la 6^ edizione di TFI Torino Film Industry a chiudere l’incontro, presentando le date della prossima edizione, che si svolgerà a Torino dal 23 al 29 novembre 2023: meeting, market e anima work & business del Torino Film Festival, l’appuntamento industry promosso e coordinato da Film Commission Torino Piemonte e realizzato in collaborazione con TFL ITALIA e TALENTS & SHORT FILM MARKET ha consolidato il suo posizionamento tra gli eventi di spicco del panorama nazionale, evidenziando ancora una volta gli ottimi risultati che la sinergia tra i tanti enti e le realtà del sistema cinema piemontese può produrre.Il presidente di Film Commission Torino Piemonte Beatrice Borgia e il direttore Paolo Manera precisano che “siamo orgogliosi di aver collaborato attivamente alla realizzazione di questo evento che crediamo rappresenti appieno la concreta sinergia tra enti e istituzioni pubbliche e privare del tessuto piemontese. Un momento importante per presentare a livello internazionale i molti volti del “Piemonte Film Network” che contribuiscono a valorizzare il territorio, produrre significativi risultati e offrire nuove opportunità al comparto dell’audiovisivo”.