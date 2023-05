SOTTOCOPERTA - Al via a Napoli le riprese del film

17/05/2023, 14:15

Sono in corso a Napoli le riprese della commedia romantica “” (tit. provv.), opera prima della sceneggiatrice e regista Simona Cocozza, già autrice di apprezzati documentari (Over the Rainbow, Rumore - Human Vibes), opere televisive seriali (Sconosciuti - La nostra personale ricerca della felicità) e pluripremiati cortometraggi (In zona Cesarini).La proverbiale apertura della comunità napoletana e della città tutta, si contrappone nel film al senso di solitudine profonda che attanaglia molti individui relegati ai margini di una società che vuole tutti ricchi, giovani e sorridenti ad ogni costo. L'opera di Cocozza tocca con leggerezza tematiche sociali profonde, avvalendosi di un cast d'eccezione, a partire dall'inedita coppia di protagonisti Antonio Folletto e Maria Pia Calzone, affiancati da attori del calibro di Antonella Morea, Lucianna de Falco, Gianluca Di Gennaro, Angelo Orlando, Christian Giroso, Ernesto Lama, Simone Borrelli, Elisabetta d'Acunzo e tanti altri.Il lungometraggio, che gode dei contributi del MIC - Direzione Generale Cinema e della Regione Campania in collaborazione con Fondazione Film Commission Regione Campania, è prodotto da Giovanni Calvino e Giovanni Parisi per Tile Storytellers, Gaetano di Vaio e Giovanna Crispino per Bronx Film, Gianluca Curti e Santo Versace per Minerva Pictures Group, Samantha Cito per FlickTales, in associazione con Kimberly Olsen.Le riprese hanno una durata totale di 7 settimane, ed hanno toccato le popolari piazze e strade centrali del capoluogo partenopeo, il lungomare e i luoghi panoramici della città, così come nuove icone architettoniche, cinematograficamente ancora inedite, come il Complesso “Scampia”, nuova sede dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, in un'operazione complessiva di valorizzazione del territorio in chiave positiva.Spiega la regista Simona Cocozza: “è una favola contemporanea dal romanticismo magico, che rappresenta una rifessione cinematografica sulla claustrofobia della solitudine, sull’accettazione di sé e sulla muta complicita di due anime. Con uno stile narrativo in equilibrio tra il realistico e il fiabesco, il film affronta, in chiave ironica e con toni agrodolci, tanti dei problemi caratteristici della società contemporanea, mantenendo l'obiettivo primario di intrattenere piacevolmente gli spettatori che sceglieranno di accompagnarci in quest'avventura. SottoCoperta vuole raccontare non solo Napoli, ma uno spaccato del Mezzogiorno tutto, con la sua voglia di riscatto, la preziosa capacita di reinventarsi ed il desiderio profondo di risvegliarsi nel bel mezzo di un futuro migliore, regalando così, al pubblico, una buona dose di speranza.".