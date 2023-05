DOCUDI' 10 - Il 18 maggio le premiazioni

15/05/2023, 09:15

Giovedi' 18 maggio 2023 alle ore 18:15 premiazione dei vincitori del Concorso della decima edizione di Socudi' a Pescara. Saranno assegnati il Premio al Miglior Documentario ed il Premio al Miglior Documentario Sociale.A seguire lEvento Speciale, in anteprima regionale RUE GARIBALDI di Federico Francioni, film pluripremiato e affermatosi sia in Italia che nel campo internazionale dei festival.Ines e Rafik hanno ventanni e lavorano da dieci. Vivono da poco in una periferia parigina, hanno origini tunisine ma sono cresciuti in Sicilia: la loro esistenza un movimento precario di interruzioni, cambiamenti e umiliazioni.Nella casa, luno lo specchio dellaltro; qui, il tempo si sospende e la citt si fa pi lontana. Quando arrivo, mi mostrano orgogliosi la strada di casa loro: Rue Garibaldi.interviene il regista.