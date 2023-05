BENTORNATO PAPA' - L'11 maggio in prima serata su Rai3

11/05/2023, 08:02

una storia di famiglia e di resilienza quella di Bentornato pap che andr in onda gioved 11 maggio 2023 in prima serata su Rai 3. Protagonisti Donatella Finocchiaro, Domenico Fortunato (che firma anche la regia), Riccardo Mandolini, Giuliana Simeone.la storia di Franco, imprenditore di Martina Franca che, dopo aver affrontato un importante colloquio di lavoro a Roma, torna nella sua casa in Puglia dove lo aspettano la moglie Anna, apprensiva e amorevole e la figlia Alessandra sensibile e con il sogno di diventare maestra. Con lui c' Andrea, il figlio studente che vive nella Capitale e vuole farsi strada nel mondo della musica, ignorando i consigli del padre che gli augura una carriera pi simile alla sua. In Puglia c' anche un fratello rimasto vedovo, che abita nella stessa villetta famigliare, a cui molto legato.Una famiglia con un rapporto profondo, nonostante alcune incomprensioni, un padre che ha dedicato la vita ai suoi cari e al lavoro. Ma proprio quando arriva la conferma di aver ottenuto un prestigioso incarico, Franco ha un ictus che sconvolge la sua vita e quella dei suoi famigliari, ma che diventa per tutti un momento di crescita interiore.