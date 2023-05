CSC ANIMAZIONE TORINO - Venerdi' 19 maggio la consegna dei diplomi

09/05/2023, 17:57

Venerd 19 maggio al cinema Massimo di Torino la presidente del Centro Sperimentale di Cinematografia Marta Donzelli, il direttore generale Monica Cipriani, il preside della Scuola Nazionale di Cinema del CSC Adriano De Santis e Chiara Magri, direttrice artistica del corso di Animazione consegneranno i diplomi ai 19 giovani talenti che hanno concluso il loro percorso triennale in Animazione nella sede torinese del CSC, attiva del 2001 grazie al sostegno della Regione Piemonte.Gli allievi presenterannoche, concepiti e realizzati in piccoli team durante un intero anno di lavoro, raccontano storie e temi assai diversi, con una notevole variet di tecniche e stili - dal pi classico cartoon alle sperimentazioni sul rapporto fra suono e immagine in movimento. I corti stanno gi raccogliendo i primi successi, fra cui la selezione ufficiale al prossimo Festival International du Film dAnimation dAnnecy, mentre la maggior parte degli allievi gi impegnata al lavoro nella produzione animata italiana ed europea. Saranno proiettati inoltre i brevi video di comunicazione realizzati dagli allievi del 2 anno in collaborazione con e per Camera di Commercio di Torino, Gallerie degli Uffizi e AIL Torino, Associazione contro le Leucemie.Parteciperanno allevento i rappresentanti delle maggiori aziende e istituzioni del settore, gli artisti, i professionisti dellanimazione e del cinema che insegnano e collaborano con il CSC Animazione. Evento aperto al pubblico fino a esaurimento posti.Cortometraggi di diploma 2022-23di Stefano Pavolini e Lorenza Longhi Musica: Stefano Caiazzo Sound design: Vito Martinelli. animazione digitale 2d. Durata: 630di Angelo Mastrolonardo, Federico Starinieri, Riccardo Grilli, Lorenzo Cascini. Musica e sound design: Amos Cappuccio, Federico Chiari. Animazione 2d e 3d digitale. 739di Giada Carboni, Stefania Favaro, Rossana Pacilli. Musica: Amos Cappuccio; sound design: Vito Martinelli. Animazione digitale 2d. Durata: 6di Irene Conti Mosca, Ilaria Perino, Anita Cisi, Isabella Pasqualetti. Musica: Giovanni Portaluppi, Giovanni Corgiat Mecio; sound design: Vito Martinelli. Tecniche miste animazione. 514di Francesca Curaba e Christian Rosati. Musica: Fulvio Chiara; sound design: Vito Martinelli. Animazione digitale 2d. 8di Martina Generali, Simone Pratola, Francesca Sofia Rosso. Musica da A. Vivaldi, concerto RV 439 La Notte; arrangiamento: Fulvio Chiara; esecuzione: Fondazione Fossano Musica; flauto: Giorgio Secchi; sound design: Paolo Armao. Animazione digitale 2d. 630Mio blu di Andrea Maurelli. Sound design: Paolo Armao. Animazione cgi 3d. 115I progetti di comunicazione degli allievi del 2 anno - spot animati:SUAP: uno sportello, tante soluzioni (Camera di Commercio di Torino) di Gabriele Carollo, Mario Grigolon, Sofia Stoynova, Massimo Vagliviello. Animazione digitale 2dCarta Nazionale dei servizi: facile, on line (Camera di Commercio di Torino) di Matilde D'Ottavio, Elisa Fanais, Emanuele Ricciardi, Marta Zanoni. Animazione digitale 2d.AIL per Fabrizio (AIL Torino - Associazione italiana contro le leucemie e il mieloma) di Filippo Biasiotto, Nicoletta Busto, Miriam Ceribelli, Aurora Cesarini, Daniela Zottola. Animazione digitale 2d.Dominae. Per una Roma al femminile (Gallerie degli Uffizi, dipartimento di Archeologia) di Marta Anselmi, Nicola Bartoleschi, Dario Lauritano, Federica Murolo, Silvia Sabbatini, Anna Xiccato. Animazione cut-outs analogica.