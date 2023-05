TRENTO FILM FESTIVAL 71 - Seconda tappa del Nord Est Doc Camp

02/05/2023, 14:28

Si svolta nell'ambito del 71. Trento Film Festival la seconda tappa di Nord Est Doc Camp, il nuovo laboratorio di consulenza e accompagnamento per documentari medio e lungometraggi in fase di ultimazione, prodotti nel nord-est, ideato e promosso dal festival trentino insieme a Pordenone Docs Fest e Euganea Film Festival, con il sostegno di IDM Film Commission Sdtirol, Trentino Film Commission, Veneto Film Commission, Friuli Venezia Giulia Film Commission e la collaborazione del Fondo Audiovisivo FVG.Dopo il primo appuntamento a Pordenone a fine marzo, durante il quale i quatto progetti selezionati sono stati oggetto di approfondite visioni e discussioni con un panel di esperti e consulenti, a Trento una platea di professionisti dell'audiovisivo (sales agent, distributori, piattaforme, broadcaster, direttori e programmatori di festival) ha potuto scoprirli per la prima volta, in una presentazione riservata con scene selezionate e dialoghi con registi e produttori.Alla presentazione hanno fatto seguito incontri one-to-one tra i team dei documentari e i professionisti invitati, che segnano l'inizio del percorso che porter i quattro film al debutto e alla loro futura diffusione tra festival, sale, canali tv e piattaforme online.In occasione della tappa al Trento Film Festival di Nord Est Doc Camp stato assegnato anche il premio Premio Arte Video, per un servizio di authoring DCP, compreso di realizzazione e inserimento dei sottotitoli in inglese o in italiano, offerto da Arte Video S.r.l., societ leader nel settore dei servizi di post-produzione cinematografica e video, con sede a Palmanova, Roma e Pasadena. La giuria, composta da Alice Arecco di Milano Film Network, Heidi Gronauer direttrice della scuola di cinema Zelig di Bolzano, e Simonetta Zanon della Fondazione Benetton di Treviso, ha premiato il progetto Vista mare di Julia Gutweniger e Florian Kofler, prodotto da Albolina Film di Bolzano, in co-produzione con l'austriaca Eutopiafilm.La terza e ultima tappa della prima edizione di Nord Est Doc Camp, a Monselice nell'ambito di Euganea Film Festival, il 30 giugno e 1 luglio, prevede un workshop su promozione, distribuzione, marketing, comunicazione e festival strategy, con sessioni di lavoro, consulenza e pianificazione specifiche per ognuno dei progetti partecipanti.