28/04/2023, 18:13

Sardegna. In una zona compresa tra le province di Cagliari e Nuoro situato il Poligono Sperimentale del Salto di Quirra: qui, per oltre cinquanta anni, sono state testate armi nuove dai governi di tutto il mondo. Una storia ripercorsa da Massimo DAnolfi e Martina Parenti nel doc Materia oscura in onda sabato 29 aprile 2023 alle 22.50 su Rai Storia per il ciclo "Documentari d'Autore".Anche il governo italiano ha fatto brillare i vecchi arsenali militari compromettendo inesorabilmente il territorio. Il documentario segue il lavoro di un geologo e di due allevatori che fanno i conti con gli effetti di queste sperimentazioni.