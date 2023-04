Backstage " Cartoni Animati in Corsia"



La recente emergenza socio-sanitaria e l'attuale clima bellico hanno aggravato le condizioni psico-fisiche di noi tutti, minori compresi. In questa atmosfera di doloroso affaticamento e di paura è considerevolmente aumentato il numero di ricoveri nei reparti di neuropsichiatria infantile.L’arte, i linguaggi audiovisivi, il cinema d’animazione e il cortometraggio sono potenti strumenti di espressione, di comunicazione e di socializzazione che, se opportunamente proposti e modulati in modi coinvolgenti, possono contribuire ad alleviare vissuti faticosi e dolorosi in persone con fragilità, quali sono i minori ospedalizzati e favorire condizioni di benessere e di creatività.L’Associazione AVISCO - Audiovisivo Scolastico ETS è una realtà bresciana che da più di trent'anni si occupa di ricerca, sperimentazione e aggiornamento sugli audiovisivi in ambito socio-educativo e sanitario, e dal 2012 conduce presso l'Ospedale dei Bambini di Brescia il progetto, unico nel suo genere, Cartoni Animati in Corsia.In occasione di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023 il progetto è stato inserito nel dossier “LA CITTÀ ILLUMINATA” al capitolo “La cultura come cura” e con il titolo Un ponte luminoso tra Brescia e Bergamo: Cartoni Animati in Corsia ha da poco preso il via nei reparti pediatrici dell'Ospedale Civile di Brescia e nei prossimi mesi approderà anche presso i reparti pediatrici dell’Ospedale Giovanni XXIII di Bergamo dove sarà condotto da operatori AVISCO opportunamente formati a prendersi cura e a dar voce alle parti sane dei giovani ospedalizzati che, durante questa esperienza, vivranno l’occasione gioiosa del raccontare sé e il proprio mondo interiore.Attraverso laboratori individuali e di piccolo gruppo per la produzione e la post produzione di corti d'animazione con la tecnica stop-motion, bambini e ragazzi dei reparti pediatrici di neuropsichiatria, oncologia, ortopedia e chirurgia potranno sperimentare tecnica e linguaggio del cinema d’animazione dando vita a storie e a personaggi. La conduzione e l'assistenza sono affidate a operatori AVISCO che metteranno a disposizione attrezzature professionali progettate per adattarsi in ambienti di cura.Al contempo i laboratori in corsia saranno affiancati da incontri per la sonorizzazione dei corti e da cicli di proiezioni delle opere realizzate dai giovani autori durante il progetto.I film nati in corsia usciranno dall’ospedale e incontreranno il grande pubblico delle due città (ma non solo) in occasione di proiezioni al cinema e nelle scuole e la loro diffusione sul web.Inoltre a fine 2023 l’esperienza di Un Ponte Luminoso tra Brescia e Bergamo: Cartoni Animati in Corsia sarà oggetto di una corale riflessione nel corso di un seminario che ne evidenziandierà il valore culturale e le prospettive per il futuro.Un ponte luminoso tra Brescia e Bergamo: Cartoni Animati in Corsia è sostenuto dalla Fondazione Cariplo grazie alla partecipazione di AVISCO - Audiovisivo Scolastico ETS - al bando e, in seguito, dalla Fondazione della Comunità Bresciana.