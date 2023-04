ARCHIWINE, ARCHITETTURA IN CANTINA - In anteprima al Fuorisalone DI mILANO

14/04/2023, 17:15

Spazio, Degustazione, Tecnologia, Paesaggio e Produzione. Una serie di documentari dedicata a due eccellenze che si incontrano: vino e architettura. In questo progetto racconteremo come si sono evolute le cantine, adeguandosi alle nuove e più sofisticate tecniche di vinificazione in chiave sostenibile. Un processo che ha trasformato negli anni l’architettura della cantina in un modello internazionale che trova in Italia alcune delle eccellenze a livello globale. Un nuovo ed inedito viaggio filmico attraverso tutte le regioni Italiane che parte dall’Alto Adige/Südtirol ma che intende attraversare l’intero stivale, scoprendo il design delle nostre cantine e dando voce ai protagonisti del mondo del vino.In occasione del Fuorisalone 2023 sarà presentato il progetto di serie con la proiezione della puntata pilota e la degustazione dei vini raccontati nel film in un evento speciale realizzato in partnership con Anteo Palazzo del Cinema, Erlacher e Alpewa . Ospiti della serata saranno Elena Walch e Michaela Wolf (Studio Bergmeisterwolf), le protagoniste femminili del documentario.ArchiWine è una serie di documentari prodotta da The Piranesi Experience, con il supporto del consorzio Südtirol Wein/Vini Alto Adige e la fondazione Architettura Alto Adige. La puntata pilota è interamente dedicata alle cantine dell’Alto Adige/Südtirol ed è stata diretta da Claudio Esposito, già regista della doc series Art For Change distribuita su Amazon Prime e Chili. Il progetto proseguirà con il coinvolgimento delle altre regioni italiane: Puglia, Toscana, Piemonte e Veneto sono le prossime puntate già confermate.L’appuntamento è per Mercoledì 19 Aprile 2023 alle ore 19.00 presso Anteo Palazzo del Cinema, Milano