MONTAGNA ITALIA - Un nuovo format televisivo

04/04/2023, 08:52

Proseguir fino alla fine dell'anno, sul canale Lombardia tv Canale 80, la proiezione dei migliori film dedicati alla montagna iscritti al Circuito "Spirit of the mountain".Il Circuito Spirit of the Mountain si articola nei seguenti festival cinematografici:Orobie Film Festival - Seriate (BG) | GennaioVerona Mountain Film Festival - Verona | FebbraioSestriere Film Festival - Sestriere | TO | AgostoMountain - Massagno, Lugano, Lamone | Svizzera | OttobreIn proiezione il primo film, luned 10 aprile alle ore 20,00 sul canale Lombardia tv (Canale 80) "A lombre du Chamlang".: La parete nord del Chamlang, alta quasi 2000 metri con culmine a 7200 metri, una delle ultime grandi pareti inviolate dell'Himalaya. Benjamin Vdrines, che aveva individuato la parete durante una precedente salita di Chamlang, decide di fare coppia con Charles Dubouloz, alpinista molto forte ma alle prime armi con l'alta quota. Spindrift, bivacchi sospesi, lunghezze di ghiaccio misto e verticale... Questo film ci immerge nel meglio di ci che si fa in Himalaya nel XXI secolo.