PORDENONE DOCS FEST 16 - I vincitori

03/04/2023, 19:39

Oltre tremila biglietti venduti e 5.000 presenze complessive in tutti gli eventi, in cinque densissimi giorni, con numerosi appuntamenti da tutto esaurito, 300 ospiti dall'Italia e dal mondo, 28 Paesi rappresentati nei 25 film in anteprima nazionale e per le tre anteprime assolute: è il bilancio della XVI edizione del, la kermesse di Cinemazero che anche quest'anno ha trasformato la città nella "capitale del documentario" in Italia, richiamando l'attenzione degli addetti ai lavori, dei più importanti media nazionali e del pubblico più ampio. Sempre più il festival diventa un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale, un'occasione per leggere la realtà con occhi diversi, moltiplicare gli sguardi, dialogare, comprendere il presente, immaginare il futuro e il cambiamento. Il tutto nella dimensione accogliente della città di Pordenone, apprezzatissima specialmente dagli ospiti stranieri.«Quest'anno, più di sempre, abbiamo cercato di testimoniare la forza della comunità, dell’essere Società con la S maiuscola, includendo, testimoniando la necessità di lottare ancora per il ruolo delle donne, di impegnarci per i diritti civili, che per essere tali devono riguardare ognuno di noi, nessuno escluso», è stato il commento, pieno di emozione, del curatore Riccardo Costantini, di fronte alla sala gremita e partecipe, per il gran finale di domenica 2 aprile. «Con il nostro festival abbiamo ribadito che il cinema, con il documentario in particolare, è più vivo che mai!».Ilè andato allo splendido "" di Anita Mathal Hopland, consegnato dalla giuria tutta al femminile composta da Valeria Sarmiento, Costanza Quatriglio e Beatrice Fiorentino. "" di Emma Davie si è aggiudicato il, per il miglior film a tematica ecologica; mentre "" di Manuel Bauer il, in collaborazione con l'Associazione Festival italiani di Cinema e il Sindacato nazionale Critici cinematografici italiani.A vincere lo, votato dallo Young club di Cinemazero e dai sessanta studenti di cinema da tutta Italia e dall'estero accreditati, è stato "" di Eric Ribes Reig; "" di Michael Grotenhoff e Christian Zipfel ha conquistato ile il pubblico ha invece premiato "", del regista svizzero Maurizius Staerkle Drux.