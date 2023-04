COPPERMAN - Su Rai Movie per la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo

01/04/2023, 07:50

In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo, Rai Movie propone il film di Eros Puglielli “", con Luca Argentero, Antonia Truppo, Galatea Ranzi, in onda domenica 2 aprile alle 21.15 su Rai Movie.Il piccolo Anselmo ha una visione del mondo fantasiosa e incantata, e un forte desiderio: diventare un supereroe. Come suo papà - pensa il bambino - che lo ha abbandonato secondo lui proprio per salvare il mondo. Le sue ambizioni si ingrandiscono dopo aver conosciuto Titti, una bambina originale e stravagante, che però viene costretta dal padre ad allontanarsi dal suo nuovo amico, perché non tollera che sia autistico. Una volta cresciuto, grazie a una speciale armatura costruita per lui dall’amico fabbro, Anselmo diventa Copperman, l’uomo di rame: si dedicherà finalmente, a modo suo, a contrastare le ingiustizie nel mondo che lo circonda. Ma le sue responsabilità di supereroe crescono quando, dopo anni, in città torna Titti.