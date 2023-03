CINEMAUTISMO 6 - A Torino domenica 2 aprile

27/03/2023, 13:52

In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, torna “”, la prima rassegna cinematografica italiana dedicata allo spettro autistico, alla sua XV edizione. L’appuntamento è per domenica 2 aprile al cinema Greenwich Village di Torino e, come da tradizione, l’ingresso è gratuito.Arrivare alla quindicesima edizione - commentano i curatori Marco Mastino e Ginevra Tomei - ci emoziona. Fin dall’inizio abbiamo voluto costruire un progetto che permettesse di dare visibilità all’autismo proponendo anche titoli senza distribuzione in Italia e, guardandoci indietro, non possiamo che essere soddisfatti della varietà e della qualità delle pellicole provenienti da tutto il mondo che abbiamo proposto. Dall’australiano Mary and Max al cinese Ocean Heaven, passando per l’israeliano Mabul allo svedese Simple Simon, questi sono solo alcuni dei titoli che ci hanno accompagnato in questo lungo viaggio nelle neuro-divergenze. Se ora c’è una vera e propria esplosione di serie e film in cui si parla di autismo, fino a poco tempo fa la situazione era molto diversa. La conoscenza e la consapevolezza stanno aumentando e, di pari passo, anche le tipologie di opere audiovisive, soprattutto quelle che fanno parte del cosiddetto “cinema del reale”: non più “solo” documentari, ma vere e proprie riflessioni sul presente. Quest’anno ne abbiamo scelte due, una danese e una italiana, che avremo la fortuna di vedere introdotte dai registi. Una bellissima opportunità di confronto che speriamo il pubblico apprezzerà.La rassegna, che prevede la proiezione di due film, si svolge domenica 2 aprile e inizia con I mille cancelli di Filippo di Adamo Antonacci, ironico e affascinante ritratto di Filippo Zoi, un ragazzo autistico con la passione per i cancelli e il disegno. Il documentario delinea, tassello dopo tassello, il complesso universo di Filippo, tra attività giornaliere, ore dedicate al disegno, impegni famigliari e momenti di difficoltà (ore 18.00 al Greenwich Village). Il film, girato nel 2022 e presentato a numerosi festival, sarà introdotto e commentato dal regista e dal padre di Filippo, Enrico Zoi.La giornata prosegue e si conclude con l’anteprima nazionale di He’s My Brother di Cille Hannibal e Christine Hanberg, intensa e poetica opera danese che ritrae la vita familiare di Peter, un giovane uomo autistico nato sordo e cieco. Il film è raccontato attraverso gli occhi della sorella minore, la co-regista Christine Hanberg, che esplora il suo ruolo di sibling e tutrice, e si interroga - con disarmante onestà - sul significato dell’essere responsabile della vita di un’altra persona (ore 21.00 sempre al Greenwich Village). Christine Hanberg, assieme alla madre Jonna, sarà presente in sala per introdurre e commentare il documentario che si è aggiudicato nel 2021 la menzione speciale al Copenhagen International Documentary Film Festival (CPH: DOX), uno dei maggiori festival internazionali dedicati al cosiddetto “cinema del reale”.“cinemautismo” è una rassegna curata da Marco Mastino e Ginevra Tomei e organizzata dall’Associazione Museo Nazionale del Cinema, grazie al sostegno di Angsa Torino ODV, Gruppo Asperger Piemonte APS, ANFFAS Torino APS, Fondazione TEDA per l'autismo onlus, Motore di Ricerca - Comunità attiva e Fondazione CRT. La manifestazione è patrocinata dalla Regione Piemonte, dalla Città Metropolitana di Torino, dalla Città di Torino, da Fondazione Paideia Ente Filantropico e dal Comitato Siblings Onlus.In linea con il suo obiettivo di diffondere la conoscenza dello spettro autistico attraverso il cinema, cinemautismo prosegue inoltre la sua collaborazione con i Servizi Educativi del Museo Nazionale del Cinema organizzando una matinée gratuita per le scuole superiori in programma lunedì 3 aprile alle ore 9.30 presso il Cinema Massimo (Via Verdi 18, Torino) con il film The Drummer and the Keeper di Nick Kelly.