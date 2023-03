OMAGGIO A NINO ROTA - Il 18 marzo al Nuovo Cinema Iris di Lagonegro

15/03/2023, 08:32

A rendere memorabili i pi bei film di Federico Fellini ha sicuramente contribuito la musica scritta da Nino Rota. Come non citare lorchestra de I Clowns che tenta di riportare in vita Fru Fru, o il tema che accompagna Giulietta Masina lungo La Strada, ma anche le composizioni per il poetico smarrimento di Mastroianni ne La Dolce Vita e 8 1/2 per finire con quel vero e proprio manifesto artistico che Amarcord?Il sodalizio artistico Rota-Fellini ci ha regalato momenti emozionanti della storia del cinema in cui la musica non un commento o un sottofondo, ma una vera e propria protagonista.Non solo Fellini, ma nella carriera di Nino Rota ci sono collaborazioni straordinarie, da Visconti a Comencini, da De Filippo a Monicelli fino al Premio Oscar per la colonna sonora de Il Padrino di Francis Ford Coppola.Il 18 marzo alle 21.15 al Nuovo Cinema Iris di Lagonegro, il Jazz Ensemble diretto dal Maestro Mario Corvini suoner i pi bei temi compositi da Nino Rota per il cinema.Sul palco ci sar una sessione di fiati con sassofoni, trombe e trombone oltre a chitarra, contrabbasso, pianoforte e batteria.Ancora una volta in programma un appuntamento unico, promosso in occasione del Festival Cinema e Musica di Lagonegro. Continua cos il viaggio nel mondo della musica per il cinema e questa volta omaggiando uno dei protagonisti dei decenni doro del Cinema Italiano.Il Maestro Corvini il fondatore della big band New Talent Jazz Orchestra di Roma e, dopo aver eseguito il concerto omaggio a Nino Rota all Auditorium parco della Musica di Roma, ha orchestrato nuovamente i brani per adeguarli allo spazio pi raccolto del Cinema Iris di Lagonegro.Le ance dei sassofoni sono pronte per vibrare in quella che si preannuncia essere una serata di grande musica.Lappuntamento Sabato 18 Marzo ore 21.15 al Nuovo Cinema Iris di Lagonegro.