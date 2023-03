ESPERIENZA UNIVERSALE - Anteprima il 14 marzo a Bari

09/03/2023, 20:52

Un racconto vero e trasparente di ragazzi e ragazze, tra i 18 e i 28 anni, che provengono da luoghi e contesti differenti. Caterina, Corinne, Josephine, Vito e Francesco hanno come obiettivo quello di migliorare la realtà nella quale sono arrivati a svolgere Servizio Civile, vivendo un’esperienza di crescita e consapevolezza personale. È il cuore del racconto del documentario “Esperienza Universale” (durata 20 minuti), diretto dal regista pugliese Ascanio Petrini e prodotto dalla Rabid Film per Regione Puglia e Apulia Film Commission, realizzato nell’ambito dell’avviso pubblico per l’affidamento del servizio di produzione esecutiva di un’opera audiovisiva sul Servizio Civile.“Esperienza Universale” sarà presentato in anteprima, martedì 14 marzo 2023 alle 9.30, all’AncheCinema di Bari. Prima della proiezione, moderato dal giornalista e critico cinematografico Giancarlo Visitilli, l’evento prevede i saluti istituzionali di Alessandro Delli Noci, Assessore alle Politiche Giovanili Regione Puglia, Cristina Piscitelli, responsabile finanziamenti e progetti comunitari e RUP di Apulia Film Commission. L’iniziativa sarà anche l’occasione per presentare la delegazione regionale della rappresentanza degli operatori volontari di Servizio civile universale.Si prosegue, alle 10.30, con la proiezione del documentario che sarà introdotto da Giancarlo Visitilli. Dopo la proiezione, seguirà una conversazione con il regista Ascanio Petrini, Matteo Chiarello, Componente della commissione di valutazione candidature, Florenzo Di Magli, Formatore Servizio civile, e gli operatori volontari del Servizio Civile Caterina Alberga, Corinne Colucci, Alberto Giovane, Josephine Campanelli e Vito Donativo.L'incontro sarà l’occasione di incontro e confronto tra volontari ed enti di servizio civile del territorio regionale. Il pubblico, infatti, sarà invitato ad esprimere la propria impressione sul filmato, attraverso una cartolina da imbucare al termine dell’evento e sarà allestito un corner per raccogliere, nel corso di tutta la mattinata, interventi e riflessioni dei partecipanti che inaugureranno la nuova campagna di comunicazione sul servizio civile della Regione Puglia #unpassoavanti.Il Servizio Civile è una misura rivolta ai giovani tra i 18 e i 28 anni, che, inseriti in progetti di solidarietà sociale proposti e gestiti da Enti pubblici e no profit, hanno l’opportunità di mettersi in gioco affrontando, per un anno, impegni e responsabilità, relazionandosi con gli altri, sviluppando una propria coscienza civica e accrescendo le proprie competenze.Spesso la misura è percepita in maniera impropria nell’immaginario collettivo e per questo la Regione Puglia ha deciso di effettuare un restyling del SC, sperimentando nuovi linguaggi, più informali, maggiormente creativi e suggestivi. Da qui è nata l’idea del coinvolgimento di AFC per la produzione di un documentario in cui possano essere sperimentati strumenti e linguaggi differenti da quelli strettamente amministrativi. La Fondazione ha curato gli aspetti organizzativi per la selezione di regista e casa di produzione e supporterà la Regione nella diffusione e promozione del documentario.L’obiettivo è quello di promuovere una rappresentazione del Servizio civile in cui sia visibile la complessità dell’esperienza quale occasione di attivazione, crescita personale, formazione alla cittadinanza e rafforzamento delle competenze dei giovani. Il documentario ambisce ad avviare una riflessione collettiva, dentro e fuori la comunità del Servizio civile, sul senso autentico dell’esperienza oltre ad essere un veicolo per la sua presentazione a coloro che potrebbero aderirvi in futuro.