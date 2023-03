OTTO MARZO - A Roma “Storie di accoglienza, amicizia, amore, integrazione”

08/03/2023, 09:51

In occasione della Giornata Internazionale dei diritti della donna 2023, nell'ambito del progetto “Rete di interazioni sociali e culturali” - Incontri conoscitivi per uno scambio di esperienze e buone prassi,presso la Biblioteca Enzo Tortora, (Via Nicola Zabaglia 27/b – Roma), č prevista la proiezione del docufilm “Dall'Est con amore. Quattro storie di vita e integrazione” di Karim Galici, prodotto dall’Associazione Cittadini del Mondo di Cagliari con il sostegno della Fondazione di Sardegna e dedicato a “Storie di accoglienza, amicizia, amore, integrazione”.Il documentario racconta di quattro donne di generazioni e nazionalitŕ diverse (bielorussa, kirghiza, russa, ucraina), con universali somiglianze. Quattro donne che arrivano dall'Est e hanno scelto l’Italia come luogo dove vivere, crescere, lavorare e amare.E’ prevista la partecipazione straordinaria dell’autore Karim Galici, regista, attore, sceneggiatore, manager culturale, all’iniziativa porterŕ il suo contributo Franca Farina, esperta di cinema e instancabile curatrice della rinomata rassegna capitolina “Incontri con il cinema sardo” promossa dell’Associazione “Il Gremio”. Modera l’incontro Giuseppe Carboni, Presidente Cittadini OdV di Cagliari.Torna per la seconda volta nella Capitale, il bel lavoro di Karim Galici, dopo l’ottima accoglienza dello scorso ottobre alla Casa del Cinema di Villa Borghese, grazie alla collaborazione dell'Associazione dei Sardi “Il Gremio” guidata dal Presidente Antonio Maria Masia.Gli “Incontri conoscitivi per uno scambio di esperienze e buone prassi” promossi da Cittadini del Mondo OdV di Cagliari, con il sostegno della Fondazione di Sardegna, hanno l’obiettivo di creare momenti di aggregazione socio-culturali e costruire percorsi di conoscenza reciproca, toccando in maniera capillare non solo innumerevoli comuni della Sardegna ma anche il territorio nazionale: Cesena, Pisa, Firenze, Palermo, Milano, Padova, Udine per citare alcune delle tappe in programma.Sinossi – “Dall’est con amore” di Karim Galici, Italia, 2020, 29’Viktorya (Bielorussia) si č appena laureata, prendendosi una piccola rivincita con la vita che all’etŕ di 12 anni le ha tolto tanto; Olesya (Russia) č una giornalista sempre pronta a partire, se al suo fianco ci sono le due figlie e suo marito; Gulzhan (Kirghizistan) si č liberata da un marito opprimente e, seguendo il consiglio della madre, ha cambiato vita; Zhanna (Ucraina) č una nostalgica dei tempi sovietici che vive in un paesino dove assiste un vecchietto di 98 anni.Quattro donne di generazioni e nazionalitŕ diverse con universali somiglianze. Quattro donne che arrivano dall’Est e hanno scelto la Sardegna come luogo dove vivere, crescere, lavorare e amare.