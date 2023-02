BAMP CINEMA 3 - 9400 gli studenti coinvolti

22/02/2023, 16:52

Sono numeri importanti quelli che stanno caratterizzando la terza edizione di. Nelle sei regioni del Sud Italia (Puglia, Basilicata, Molise, Campania, Calabria e Sicilia) coinvolte nel progetto di Agis Puglia e Basilicata sono circa 9400 gli studenti che stanno partecipando alle proiezioni cinematografiche nelle oltre 50 sale cinematografiche che hanno aderito a Bamp Cinema.Così suddivisi: PUGLIA: 36 scuole, 83 docenti, 3950 studenti; BASILICATA: 4 scuole, 14 docenti, 572 studenti; CALABRIA: 7 scuole, 32 docenti, 1000 studenti; CAMPANIA: 17 scuole, 62 docenti, 1920 studenti; SICILIA: 11 scuole, 83 docenti, 1600 studenti; MOLISE: 4 scuole, 25 docenti, 350 studenti.Le proiezioni guidate in sala dagli esperti di linguaggio cinematografico sono in totale 92. Le aree tematiche dei 10 film in rassegna sono: CINEMA E DIRITTI CIVILI e CINEMA E SOCIETÀ.BAMP CINEMA – UN SOLO FRAME DALL’ADRIATICO AL TIRRENO, III edizione, è un progetto ideato e organizzato da Agis Puglia e Basilicata, realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola MIC-Mim, con il coinvolgimento dell’ USR per la Puglia, in partnership con Molise Cinema, Anec Calabria, Anec Campania, Anec Sicilia e con l’Accademia del Cinema dei Ragazzi - GET.