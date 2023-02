L'ONDA ANOMALA - Nuovo appuntamento con i filmmakers torinesi

15/02/2023, 15:59

Torna per il secondo appuntamento, la una rassegna a cura di Claudio Paletto, realizzata dall'Associazione StreeenLab aps grazie alla collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema e la piattaforma streeen.org.Il 21 febbraio alle 15.30 al Cinema Massimo di Torino, e nel resto d’Italia in streaming su streeen.org, incontreremo autori che attraverso il ritratto intimo di un personaggio ci restituiscono, in anticipo sui tempi, il senso di cambiamento di una città prima e di un sistema di valori poi, accelerando il dibattito su tematiche di estrema attualità nell’Italia di oggi.“Che dagli anni ’80 Torino abbia rappresentato per il cinema indipendente e d’autore, italiano e non, un laboratorio importantissimo e cruciale di idee e talenti, in parecchi casi, già oggetto di riflessioni e retrospettive è cosa nota. Molto meno indagata risulta, finora, la nuova generazione, non solo anagrafica, di filmmaker che, a cavallo del primo decennio degli anni Duemila, affiancandosi e, spesso, sostituendosi alla precedente, ha saputo guadagnarsi in poco tempo stima e rispetto nazionale e internazionale. Autrici e autori che, grazie anche al sostegno fornito in quegli anni dalla neonata Film Commission Torino Piemonte, hanno riacceso, con qualità e voglia di sperimentare nuove estetiche e tematiche, i riflettori su un fermento collettivo che, a quel punto, pareva destinato ad un definitivo consolidamento anche professionale. Questa ampia rassegna, attraverso i lavori di una ventina di registi, intende aprire un discorso critico su quel breve, intenso, irripetibile periodo creativo.” - Claudio Paletto -Alessandro Castelletto(Italia 2009, 5’, col.)Johnson Righeira, al secolo Stefano Righi, diventato famoso insieme al “fratello” Michael con il celebre duo musicale Righeira negli anni’80, fu incarcerato a Padova nel 1993 in seguito a una maxi retata della polizia. L’accusa a suo carico era di uso e spaccio di droga e fu tenuto in custodia cautelare per cinque mesi. Episodio del film collettivo Walls and Borders.Mar 21, h. 15.30Monica Affatato, Luciano D’onofrio, Veet Sandeh(Italia 2005, 34’, col.)Biopic su Veeth Sandeh, figura che unisce in sé attivismo politico transessuale e spiritualità, meditazione e ricerca deliberata dell’eccesso. L’idea del film nasce dal desiderio della protagonista di raccontarsi e dall’incontro nel 2005 con i registi che decidono di raccontare la sua storia. Sandeh nasce a Catania nel 1964 ma all’età di 15 anni viene cacciata di casa dal patrigno per il suo modo “troppo femminile” di vestirsi. Si trasferisce a Torino e inizia a lavorare per la Fiat fino a quando viene licenziata perché si presenta in abiti femminili. Inizia un percorso di prostituzione e tossicodipendenza che non le impedisce di essere tra le fondatrici nel 1982, a 18 anni, del MIT, Movimento Italiano Transessuali.Mar 21, h. 15.35Marilena Moretti(Italia 2009, 58’, col.)Nei suoi settant’anni di vita Peppo Parolini è stato artista, eroinomane, amico di famosi jazzisti, icona dell’underground torinese Uno spirito libero, un irregolare cronico, un irriducibile alla normalità. E un grande affabulatore una miniera inesauribile di storie. Nel documentario Peppo si racconta. E insieme racconta mondi, squarci di utopie e dannazioni, una lunga cavalcata che parte dagli anni ’50 e ’60 e si conclude oggi.Mar 21, h. 16.15Disponibile in streaming solo il giorno della proiezione in salaGli incontri successivi vedranno protagonisti anche lavori di Monica Affatato, Matteo Bellizzi, Enrico Bisi, Niccolò Bruna, Paolo Campana, Mirko Capozzoli, Alessandro Castelletto, Manuele Cecconello, Alberto Coletta, Giorgio Cugno, Gianluca e Massimiliano De Serio, Andrea Deaglio, Irene Dionisio, Maddalena Merlino, Francesco Momberti, Marilena Moretti, Maurizio Orlandi, Rossella Schillaci, Adil Tanani, Enrica Viola.In contemporanea alle proiezioni, i film saranno disponibili on demand in tutta Italia sulla piattaforma Streeen.org, con l’esclusione di Torino. Ingresso in sala ridotto per i soci AICSI film della rassegna rimarranno visibili in streaming all’indirizzo: https://streeen.org/rassegna/londa-anomala/