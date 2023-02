SICILIAMBIENTE 2023 - Al via il progetto “Scuola insieme!”

15/02/2023, 08:10

e Arpa a scuola insieme! č il progetto che nasce dall’esperienza maturata nei 14 anni di edizioni del festival e dall’ormai decennale collaborazione con Arpa Sicilia. Sicilimbiente, festival capitanato da Antonio Bellia, con la direzione organizzativa di Sheila Melosu č da sempre un importante punto di riferimento a livello nazionale e internazionale per il cinema legato alle tematiche ambientali e questo progetto riconferma l’alleanza con Arpa Sicilia volta a promuovere un processo di sensibilizzazione verso i cambiamenti climatici e lo sviluppo sostenibile a partire dall’educazione audiovisiva nelle scuole. Un percorso di progressiva alfabetizzazione cinematografica degli studenti applicata a una crescente educazione ambientale.Il progetto che terminerŕ il 30 maggio 2023 č realizzato grazie al supporto di partner storici quali Greenpeace Italia e Amnesty International Italia ed č realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MiC e MI.SiciliAmbiente e Arpa a scuola insieme! č realizzato con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese.Il festival mette a disposizione del progetto il ricco archivio filmico (oltre 500 opere) sui temi dell’ambiente, della sostenibilitŕ e dei diritti umani.Il progetto “SiciliAmbiente e Arpa a scuola insieme!” vuole far si che nella scuola si affermi l’uso dell’audiovisivo come mezzo di formazione e strumento di didattica efficace.Sono 4 le scuole coinvolte nel progetto, individuate a livello nazionale e dislocate sudue regioni. Per la prima volta, oltre alle scuole siciliane, ci saranno anche due scuole del Lazio. Le 4 scuole realizzeranno ognuna un progetto documentario. Gli studenti lavoreranno a stretto contatto con qualificati sceneggiatori, registi, direttori della fotografia e montatori. Al termine del percorso formativo gli allievi delle 4 scuole costituiranno una delle Giurie della prossima edizione di SiciliAmbiente e assegneranno il premio "Siciliambiente Giovani”. Un riconoscimento volto a dare visibilitŕ all’opera piů innovativa e meritevole tra quelle presentate al festival. Una delegazione della giuria sarŕ, inoltre, ospitata dalla manifestazione in rappresentanza della giuria giovani.Tra gli obiettivi di SiciliAmbiente e Arpa a scuola insieme! la scelta di tematiche inerenti ai temi all’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Una scelta volta a generare negli studenti una nuova consapevolezza socio-culturale fondata sul rispetto delle persone e del pianeta.il progetto SiciliAmbiente e Arpa a scuola insieme nasce dalla collaborazione di ARPA Sicilia-InFEA con l’Associazione Cantiere 7 – SiciliAmbiente Film FestivalI.P.S.S.A.R."D.DOLCI" PARTINICO (Palermo)LICEO STATALE "ARCHIMEDE" Scientifico - Linguistico - Scienze Applicate-Sportivo ACIREALE(Catania)CENTRO METROPOLITANO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE Castel Fusano Alberghiero, ROMALICEO STATALE «VITTORIA COLONNA» Linguistico- Scienze Applicate- Scienze Umane, ROMA