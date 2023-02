ALTAVOCE - Al cinema dal 13 febbraio

09/02/2023, 13:18

Dopo Transfert, il regista Massimiliano Russo approda al cinema con la sua opera seconda,, un film sperimentale girato fra la Sicilia e Londra e prodotto da Change of (he)Art. L'uscita prevista per il 13 Febbraio.Articolato in quattro episodi narrati da voci-pensiero che si interrogano sul significato della morte e della vita, Altavoce unopera meta-cinematografica che riflette in chiave solipsistica sul singolo e sulla percezione dellaltro, sul reale e su ci che non lo .Nel cast, Paola Roccuzzo - che dopo Transfert torna a lavorare con Russo firmando anche la produzione esecutiva - Monique Cynthia Brown, Sean Cronin, Nicola Diodati, Luis Renzi.