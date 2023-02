ACQUA ALLE CORDE - Proiezione con il cast il 9 febbraio al Cinema CityLife Anteo di Milano

08/02/2023, 15:28

Si tiene domani gioved 9 febbraio 2023 presso il Cinema CityLife Anteo di Milano alle ore 19:30 la proiezione di Acqua alle corde, commedia alternativa diretta da Paolo Consorti, alla presenza del regista e del cast - Enzo Iachetti , Elio, Natasha Stefanenko, Vito (nome d'arte di Stefano Bicocchi), Rebecca Liberati, Guenda Goria, Cristiano Caldironi - per introdurre e salutare il pubblico dopo la proiezione.Dopo lanteprima al Capri-Hollywood International Film Festival e dopo l'uscita in sala il 9 gennaio scorso, Acqua alle corde sta girando l'Italia in un tour, distribuito da Kimera Film e Opera Totale e prodotta dalla stessa Opera Totale, con Ph Music Works. Il cast, che vede come protagonista lemergente attore ravennate Cristiano Caldironi, composto da Enzo Iachetti nei panni di Papa Sisto V, Elio nei panni di un cantastorie, Giobbe Covatta in quelli di un parroco di paese e Natasha Stefanenko in quelli di una 'donna della discordia'. Nel film, anche Vito (nome d'arte di Stefano Bicocchi), Rebecca Liberati, Stefano Nosei, Guenda Gloria, Fabrizio Apolloni, Valeria Romanelli, Roberto Rossetti, Andrea Caimmi, Debora Bianco, Mirco Abbruzzetti, Pier Massimo Macchini e Rocco Ciarmoli.Acqua alle corde, realizzato con il sostegno di Regione Marche, Marche Film Commission - Fondazione Marche Cultura, i Comuni di Montalto, Colli del Tronto e Offida, oltre che Fondazione Carisap, Amat e i Comuni di Grottammare, Cossignano e Ripatransone, sar presto presentato in numerosi festival, dal London Movie Awards al DMOFF Film Festival, dal Sofia International Film Festival al BIFF Festival, passando per l'Italian Comedy Festival Los Angeles.