SPENCERHILL FESTIVAL 2023 - Al Bud Spencer Museum

07/02/2023, 08:32

Lunico museo al mondo dedicato allindimenticatoha registrato oltre 100 mila visitatori in 18 mesi.Il direttore del museo Matteo Luschi con il suo team sta inoltre lavorando alla prima edizione italiana delloche si svolger dal 27 al 30 luglio prossimi a Gubbio, in Umbria.La macchina organizzativa partita per quello che sar un grandissimo raduno internazionale di fan da tutta Europa e proprio in questi giorni i promotori hanno nuovamente incontrato la famiglia di Bud Spencer.