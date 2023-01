Morcheeba in concerto il 17 gennaio



14/01/2023, 08:48

Dopo due anni, ritorna in presenza uno degli appuntamenti pi attesi del Sud Italia: la Fcara di Novoli (Lecce), il fal pi imponente del Mediterraneo che, come da tradizione, sar acceso nella cittadina salentina luned 16 gennaio alle 20,30 in onore del Santo Patrono SantAntonio Abate. Ledizione 2023 dal titolo "" promossa dal Comune di Novoli, con il patrocinio Ministero del Turismo, Ministero della Cultura, Regione Puglia, Provincia di Lecce, Unione dei Comuni del Nord Salento, Rete delle Citt Marciane, Comune di San Marco in Lamis, Comune di Castellana Grotte.Palpiti popolari. Radici sacre e Fuochi profani, affidato al Coordinatore generale e organizzativoe allassociazione Associazione Icon Radio Visual Group aps, si articola in azioni diversificate, in grado di coinvolgere pubblici diversi. Attraverso un approccio multidisciplinare, esplora le tante dimensioni del rito e della festa, tra sacro e profano, tradizione e innovazione, devozione e curiosit, ricerca e appagamento.Il programma della festa, che si articola gi dai primi giorni del mese, culmina luned 16 e marted 17 gennaio con un fitto calendario di eventi e di iniziative e si compone di tre sezioni: Intersezioni (Resp. Giacomo Fronzi e Alessandro Maria Polito), Suoni (resp. Giancarlo Bruno, Giuliano Mollese e Alessandro Maria Polito), Convivio in collaborazione con Associazione PugliaExpo (resp. Michele Bruno e Alessandro Maria Polito).Tra gli appuntamenti pi attesi il live coinvolgente deiper la prima data dellanno in Puglia. Il duo britannico, esploso sulla scena musicale inglese alla fine degli anni Novanta, nel corso della carriera ha attinto da pi generi musicali, spaziando nelle diverse sfumature del rock; reduci da un tour europeo che li ha visti esibirsi la scorsa estate anche in Puglia, i Morcheeba ritornano per un live avvolgente che accompagner il pubblico. Sul palco Skye (voce), Ross (chitarra), Dom Pipkin (tastiere), Steven Gordon (basso), Jaega Mckenna - Gordon (batteria). Ad aprire il concerto dei Morcheeba saranno i salentini, mentre in chiusura la serata continua con i dj set di, Mundial e per finire. Ingresso gratutiro.La serata dellaccensione (16 gennaio) vede protagonisti sul palco i; il raggae nostrano, la tromba di Cesare DellAnna e il tamburello di Antonio Castrignan faranno ballare il pubblico in una danza frenetica ai piedi della Fcara.Tutte le giornate dedicate ai festeggiamenti hanno come comun denominatore la musica che si esprime in tutta la sua potenza nella sezione Suoni, curata da: I suoni sono un elemento fondante della Fcara di Novoli: dalle voci che provengono dalle vigne durante la raccolta delle fascine di vite, al suono del fuoco che le brucia nella grande Fcara; dalle preghiere e i cori nelle processioni religiose, fino a suoni potenti e vibranti dei fuochi dartificio. Nel silenzio rotto solo dal crepitio delle fiamme, ogni persona si sente comunit, e intorno al grande fuoco che riscalda e racconta storie, la Fcara ci spinger ad aprire orecchie e cuore a Suoni ed emozioni.Lintero evento sar completamente accessibile, grazie alla collaborazione con Abil Festa, il primo marchio di accessibilit agli eventi, ideato dalla Cooperativa Sociale L'Integrazione di Lecce, registrato al Ministero dello Sviluppo Economico, che consente alle persone con disabilit di godere degli eventi in piena sicurezza e libert oltre che in totale autonomia.Tutte le info, comprensive del programma totale, sono disponibili sul sito www.focaranovoli.it